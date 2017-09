Nemocný Čech napadl v Německu žadatele o azyl. Poručil mu to direktivní hlas v hlavě

BRNO Třiadvacetiletý duševně nemocný Čech loni v Norimberku napadl žadatele o azyl. Krajský soud v Brně ve středu rozhodl o uznání německého rozsudku, kterým bylo nařízeno umístění muže do ochranné psychiatrické léčby. Muž, který trpí schizofrenií, se bude léčit v Česku. ČTK to řekla mluvčí soudu Eva Sigmundová.

Cizince napadl loni na začátku července. V Praze nastoupil do autobusu a v Norimberku mu prý direktivní hlas v hlavě poručil, aby napadl žadatele o azyl, který tam čekal na autobus. „Zcela neznámého poškozeného udeřil rukou do týla,“ uvedla mluvčí soudu. Tím to ale neskončilo. „Na základě hlasů dále vnikl do bytu, kde ublížil dalšímu poškozenému, mimo jiné šel i po ulici a snažil se zaútočit skleněnou deskou na kolemjdoucí,“ popsala.



Podle německých psychiatrů je muž duševně nemocný, tamní soud mu nařídil psychiatrickou léčbu. Muž ale požádal o to, aby se mohl léčit ve stejném rozsahu v České republice. Brněnský soud ve středu rozhodnutí toho německého uznal, a rozsudek by tak měl tak být vykonán v ČR. Jde o nepravomocný rozsudek, je třeba jej ještě zaslat odsouzenému do Německa.