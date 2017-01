Důvěrník Miloš a sledování prezidentských ambicí. Trumpovi byli pod dohledem StB

„Je předpoklad, že jmenovaný bude každoročně vyjíždět do USA,“ napsal operativní pracovník Krajské správy StB, oddělení Gottwaldov 3. října 1977 do návrhu zaevidovat otce Ivany Trumpové Miloše Zelníčka v kategorii „důvěrník“. „Agenturní cestou bylo zjištěno, že manžel jeho dcery byl údajně zapojen v předvolební kampani nynějšího prezidenta USA Cartera a jeho rodina patří mezi přední činitele New Yorku.“

Návrh byl schválen a Miloš Zelníček byl jako „důvěrník“ veden až do pádu komunistického režimu. V této kategorii StB vedla nevědomé spolupracovníky. Miloš Zelníček a jeho manželka Marie létali do New Yorku za dcerou několikrát ročně, stejně tak i Ivana Trumpová pravidelně navštěvovala rodiče ve Zlíně. Její nejstarší syn trávil u dědečka a babičky často část prázdnin.

Seznámení v Innsbrucku

Dochovaný archivní svazek svědčí o tom, že StB se přímo od Miloše Zelníčka mnoho o manželech Trumpových nedozvěděla. Většina alespoň trochu relevantních zpráv pochází od kolegů a známých Miloše Zelníčka, který pracoval jako projektant v Pozemních stavbách Gottwaldov. Další informace byly získány odposlechem telefonu Zelníčkových a čtením jejich pošty.

Většina zpráv je tak z druhé či třetí ruky a nejsou příliš hodnověrné. Třeba „kandidát tajné spolupráce“ s krycím jménem Luboš povyprávěl StB 15. 6. 1977 o tom, jak se měli manželé Trumpovi seznámit. „Iva (Ivana – pozn. red.) se stala mj. trenérkou kanadských lyžařek a odjela s nimi na zimní olympiádu do Innsbrucku. Zde se jí přihodila osudná příhoda.

Při jednom návratu do olympijské vesnice použila taxík, který měl závadu. Taxikář jí po omluvě zastavil namátkou kolemjedoucí automobil. Muž ve voze byl Američan, a jak se později ukázalo, tajemník prezidenta Cartera v předvolebním období. Iva učinila na muže dojem. Ráno jí poslal do hotelu koš růží. Další věci se vyvíjely tak překotně, že do USA se vraceli společně.“ Běžně se nicméně uvádí, že se Ivana s Donaldem seznámila v restauraci v New Yorku.



Tentýž spolupracovník pak StB ve stejné době řekl, že „podle vyprávění Zelníčka je jeho zeť v USA velmi dobře situován. Je majitelem nějaké výnosné firmy, do které investoval svoje finanční prostředky. Podnik má zajištěnu konjunkturu tím, že pracuje na státních zakázkách. Jeho další výhodou získanou osobním vztahem s americkým prezidentem je, že na dobu 30 let je zproštěn jakýchkoliv daní.“ Ani tyto informace nevypadají příliš věrohodně: otázka Trumpových daní sice není doposud osvětlena, ale jen těžko mohl být známostí s prezidentem na třicet let osvobozen od jejich placení.

Vytěžením dalšího spolupracovníka zjistila StB v roce 1980 některé Ivaniny kontakty v Praze. „Při hovoru s Pramenem dále Trump uvedla, že plánuje v době svého pobytu v Praze navštívit manžele Štaidlovy v Jevanech, se kterými se velmi dobře zná, dále že navštíví Felixe Slováčka – zná se velmi dobře s jeho manželkou (...) Slováček posílá jmenované do USA gramofonové desky. Rovněž plánovala návštěvu režiséra Poláka a jistého Jiřího Janouška (má za manželku dceru Štrougala, byl asi měsíc v New Yorku)...“



Tato informace je zřejmě věrohodnější: „Ano, znám Ivanu Trumpovou,“ říká Jiří Janoušek. „V 70. letech jsme se občas sešli v Praze nebo v New Yorku. Jednou jsem byl na večeři v jejich penthausu v Trump Tower, kde jsem se setkal s jejím tehdejším manželem Donaldem.“ Ladislav Štaidl k tomu říká: „Ivana chodila v 70. letech s mým bráchou a bydlela s námi v Jevanech. Jestli u nás byla v 80. letech, si už nepamatuji. Deset let po bráchově úmrtí (tedy v roce 1983 – pozn. red.) posílala velkou kytici na jeho pomníček do Říčan,“ řekl LN.

Chtěl kandidovat v roce ’96

Intenzivnější zájem o manžele Trumpovy měla StB v letech 1977–1980 a pak až na konci 80. let. Pozoruhodná zpráva zpracovaná na základě informací agenta, který mluvil s Milošem Zelníčkem, pochází z 21. ledna 1988: „Zelníček sdělil, že jeho dcera byla po celou dobu pobytu v Praze dosti nervózní, což u ní nebývá zvykem. Teprve při pobytu v bytě rodičů v Gottwaldově svému otci sdělila, že její pobyt v ČSSR je kontrolován pracovníky zastupitelského úřadu USA v Praze. (...) sdělila, že jako manželka D. Trumpa je v stálé pozornosti, neboť na manžela je vyvíjen tlak, aby kandidoval na úřad prezidenta USA.“

Podle zprávy chtěl Trump na prezidenta kandidovat v roce 1996, protože zatím se považoval za příliš mladého. Do volebního klání chtěl vstoupit jako nezávislý. „Přestože se to zdá jako utopie, je D. Trump přesvědčen, že uspěje.“

Pokud jde o americké prezidentské volby v roce 1988, Ivana Trumpová měla podle agenta ujistit otce, že je určitě vyhraje George Bush. Když se to potvrdilo, dospěla StB v lednu 1989 k názoru, že „manžel dcery důvěrníka Miloše (...) není jen dobře materiálně zabezpečený občan USA, ale že zároveň patří ke špičce vládnoucích kruhů USA“. Na základě toho přijala opatření dále s důvěrníkem Milošem udržovat konspirativní styk a vytěžovat jej k „získávání informací z nejvyšších vládnoucích kruhů USA“. Žádné takové informace však StB již získat nestihla.