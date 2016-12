Policejní foto. Češi zadržení v Turecku. | foto: Policie

ANKARA Právník dvojice Čechů zadržené v Turecku pro podezření z členství v ozbrojené teroristické organizaci podal žádost o jejich propuštění. Při dnešních sněmovních interpelacích to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle české strany není důvod, proč by Markéta Všelichová a Miroslav Farkas měli být zadržováni nebo proč by měli být souzeni, řekl.

„Právní zástupce zadržených podal k soudu vyšší instance žádost o propuštění,“ uvedl ministerský předseda. Soud podle jeho informací případ přezkoumává, sbírá další informace, pro rozhodnutí zřejmě bude potřebovat nejméně měsíc.

České velvyslanectví v Ankaře podle Sobotky pomáhá příbuzným dvojice zorganizovat návštěvu v turecké věznici a zprostředkovalo převod peněz od rodiny Všelichové do věznice. Poskytlo také podle něho kontakt na anglicky mluvícího právníka, který je ochoten ujmout se případu, když zastupování obhájcem přiděleným soudem skončilo. „Podle dostupných informací ministerstva zahraničí nebylo účelem cesty této dvojice do Sýrie účastnit se na jakékoli teroristické činnosti,“ zdůraznil Sobotka. Oba zadržení podle něho deklarují, že chtěli zřídit mobilní nemocnici. Ministerstvo zahraničí nemá informace, podle kterých by jednání obou Čechů bylo trestné podle českého práva, dodal. Ministerstvo ale už dříve zároveň upozornilo na to, že Turecko považuje milice syrských Kurdů YPG, ke kterým se zadržení Češi veřejně hlásí na sociálních sítích, za pobočku turecké Strany kurdských pracujících (PKK), která je v Turecku řazená k teroristickým skupinám. Záležitost kolem Všelichové a Farkase bude jedním z témat, o němž bude jednat 13. prosince v Turecku ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).