Dvouletým školkou vývoj nezkazíme, v cizině je to běžné, brání se výtkám ministerstvo

Pondělní přednáškový blok s názvem Budoucnost předškolního vzdělávání, na němž vystoupil mimo jiné psycholog Václav Mertin, vyvolal poměrně ostrou diskusi o tom, zda je novela zákona počítající s právem na školku pro dvouleté děti správným řešením, či nikoli.

Nevhodné, říká psycholog

Zmiňovaný odborník totiž za hlasitého aplausu uvedl, že umisťování dvouletých dětí do mateřských škol bude vždy problematické a z hlediska jejich vývoje nevhodné. „Rodinné prostředí poskytuje něco charakteristického, co instituce nenahradí,“ řekl například.

Ačkoli jsou podle něj zřejmé sociální důvody, které vedou rodiny k tomu dávat dítě do školky, z hlediska pedagogicko-psychologického je považuje za nepřijatelné. „My bychom měli investovat do rodiny a místo toho zkoušíme hledat řešení v instituci. Těžko si přitom myslet, že odborníci nahradí dvouletému dítěti maminku a tatínka,“ uvedl dále.

Mertin vidí problém především v tom, pokud by děti měly ve školce trávit dobu, kterou stráví jejich rodiče v práci. „Pokud je malé dítě ve školce od osmi do 17 hodin, tak je to moc dlouho. Nelze se pak divit, že se rozpadají rodinné a jiné vztahy,“ řekl. Učitelé by proto podle něj měli rodičům zdůrazňovat, že by dítě ve školce neměli nechávat déle než čtyři hodiny nebo aspoň ne každý den.

Ministerský náměstek Štech, kterého Sobotka navrhl jako nástupce odstupující ministryně Valachové, ovšem takovou kritiku odmítá a zprávy o tom, že dvouleté děti do školky nepatří, podle něj zapadají jen do představ o ideálním světě. „Odpovídá obrazu dobře zajištěné středostavovské rodiny, která si může dovolit, aby jeden z rodičů o dítě pečoval doma do vyššího věku dítěte nebo má na zaplacení domácí chůvy,“ napsal v oficiálním vyjádření.



Pro lepší představu: v obecních mateřských školkách bylo v tomto školním roce 41 726 dětí, kterým v září ještě nebyly tři roky. Je to 12 procent všech dětí v těchto školkách. Školský zákon přijímání dvouletých dětí umožňuje od roku 2005, podle loňské novely ale budou mít od roku 2020 právo na školku rodiče všech dvouletých dětí.

Štech ale varuje před mylným výkladem právní normy. Novelu zákona totiž podle něj nelze chápat jako „státní nátlak“ na to, aby byly dvouleté děti umisťovány do školky.

„Obecná konstatování, že instituce rodinu nahradit nemůže nebo že odborníci nenahradí rodiče, jsou pak při stavu dnešního psychologického poznání banalitou, která nijak nesouvisí s onou možností poskytnout místo ve školce i dvouletým. Vždy totiž záleží na podmínkách, kvalitě péče, její individualizaci, spolupráci rodiny a školy,“ napsal náměstek ministerstva školství ve svém kritickém vyjádření.

Tvrzení o tom, že může být poškozen vývoj dětí, navíc považuje za nedoložené strašení. „Ano, může. Ale to může nastat i v případě dětí starších, pokud nejsou podmínky pro kvalitní pedagogickou práci v instituci a dobrá komunikace s rodinou,“ říká. Svůj výrok opírá i o údajně mnohaleté zkušenosti zemí, ve kterých je docházka dětí mladších tří let běžná. „Ty neukazují na nějaká poškození psychického vývoje populace,“ zdůraznil.



Důvodem, proč jsou dvouleté děti přijímány čím díl častěji, je podle ministerstva to, že se do nich hlásí méně starších dětí. Přispívá k tomu také rozšiřování kapacit mateřských škol. Přesto se mnozí rodiče setkávají s odmítnutím kvůli tomu, že ve školce již není pro dítě volné místo. Nedostatek trápí především okolí Prahy.

Spor mezi odborníky na školství už dospěl i k sepsání otevřeného dopisu. V textu adresovaném ministryni Valachové vysokoškolský pedagog Marek Herman a speciální pedagog Jiří Halda označují novelu za „obrovskou chybu“.

„Připravila jste a prosadila zákon, který umožňuje přijímání dvouletých dětí do mateřských škol. Je to obrovská chyba a velmi nezodpovědné rozhodnutí. Jak odborně, tak lidsky. Vaše rozhodnutí je v naprostém rozporu s dostupným vědeckým poznáním i zdravým selským rozumem. Je to špatná politika,“ kritizují pedagogové odstupující ministryni v petici, kterou od pondělí, kdy byla výzva zveřejněna, podepsalo již přes 1500 lidí.

V tvrzení, že dvouleté děti do školky nepatří, argumentují hned několika fakty. „Do tří let věku se formuje až 90 % naší osobnosti, jde tedy o naprosto klíčové období lidského života. Absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi mámou a dítětem. Tato vazba se utváří zejména jejich vzájemným kontaktem, když jsou přirozeně spolu. Malé dítě potřebuje ze všeho nejvíce být se svou mámou,“ píše dále Herman a jeho kolega Halda.

Odtržení od rodiče

„Dítě buduje do tří let důvěru v sebe sama a svět kolem sebe, potřebuje doslova najít svůj domov. Máma je v tomto směru pro dítě nikým a ničím nenahraditelná. Jakékoli dlouhodobé odtržení dítěte od mámy je v tomto věku pro dítě nebezpečné a může ho trvale a nevratně poškodit,“ vysvětlují oba odborníci.

Novince ve školství se navíc hodlají bránit a přesvědčovat o tom i pedagogy. „Budeme aktivně vyzývat ředitelky, učitelky a učitele mateřských škol, aby se semkli a projevovali občanskou neposlušnost a dvouleté děti do mateřských škol nepřijímali. Aby rodičům vysvětlovali, proč tak malé děti do mateřské školy nepatří a jak jim to může ublížit,“ varují pomyslné.

„Budeme informovat rodiče, že předčasným umisťováním do mateřských škol riskují, že jejich děti budou agresivní, neklidné, budou mít poruchy chování, spánku, alergie, ekzémy. V nejhorších případech může dojít k trvalému a nevratnému poškození mozku – děti získají takzvanou citovou deprivaci, se kterou se budou potýkat po celý zbytek života,“ stojí v dopise podepsaném Hermanem a Haldou.