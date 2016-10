„Dalo by se to označit za nezdvořilé a arogantní. Je takový, jaký je,“ prohlásil o Dylanovi v sobotním vydání švédského listu Dagens Nyheter akademik Per Wästberg. Podle něj je na umělci, aby zareagoval.

„Dohodli jsme se, že už nehneme prstem. Míč je na jeho straně,“ řekl Wästberg. Akademie přitom podle jeho slov neztrácí naději, že se jí podaří komunikovat s 75letým umělcem, jemuž Nobelovu cenu udělila za vytváření „nových poetických výrazů ve velké americké písničkářské tradici“.

Švédská akademie v sobotu na své webové stránce upozornila na to, že Wästbergovo vyjádření bylo jeho osobním názorem, a nikoli oficiálním postojem instituce. „Švédská akademie nikdy nesoudí laureátovo rozhodnutí a nebude tak činit ani v tomto případě,“ uvádí se v prohlášení podepsaném stálou tajemnicí Sarou Daniusovou. Podle akademie je na laureátovi, jaký postoj k ceně zaujme.

Dylan, který se ve 115leté historii Nobelovy ceny za literaturu stal prvním oceněným hudebníkem, letošní rozhodnutí Nobelova výboru přešel bez komentáře. Jen stručně se zmínka o ocenění objevila na jeho twitterovém a facebookovém účtu, brzy však byla odstraněna. Nyní lze na internetu nalézt vzkazy fanoušků podobné tomuto: Ahoj Bobe, Nobelův výbor tě marně shání, mají pro tebe důležitou informaci, tak se jim ozvi.

Spolu s cenami za lékařství, fyziku, chemii a ekonomii je Nobelova cena za literaturu předávána ve Stockholmu, zatímco ocenění za mír v Oslu. V obou případech se ceremoniály konají ve výroční den úmrtí Alfreda Nobela, a to 10. prosince.

Nobelovu cenu za literaturu zatím odmítli jen dva laureáti: v roce 1958 Boris Pasternak, který ji nejprve telefonicky přijal, ale později se jí na nátlak tehdejších sovětských úřadů zřekl, a v roce 1964 Jean-Paul Sartre, jenž ignoroval všechny oficiální pocty. Ze zdravotních důvodů se na předání ceny za literaturu nedostavili například Jaroslav Seifert v roce 1984, Harold Pinter v roce 2005 a Alice Munroová v roce 2013. Za českého básníka ocenění převzala jeho dcera.