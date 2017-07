Džihádisté přiznali smrt svého vůdce Bagdádího, tvrdí irácká televize

Bagdádí patřil k nejhledanějším teroristům světa Islamisté vyhlásili 29. června 2014 na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce, pod názvem IS. Jeho nejvyšším vůdcem se stal právě Bagdádí , který mimo jiné již v roce 2015 prohlásil, že "islám nikdy nebyl náboženstvím míru, ale boje". Na veřejnosti se Bagdádí objevoval jen velmi zřídka.



(234 milionů Kč), kterou loni v prosinci zvýšily na 25 milionů dolarů (587 milionů Kč). V médiích se již několikrát objevily zprávy o jeho údajném zranění či úmrtí. V dubnu 2015 íránská média informovala, že Bagdádí byl těžce zraněn při leteckém útoku a nachází se ve stavu klinické smrti.



ruské letectvo při náletu na poradu vedení IS v květnu u syrského města Rakka, které je místní baštou islamistů. Informace ale nebyla potvrzena. Naposledy Bagdádí oslovil své stoupence z nahrávky loni v listopadu. Vyzval tehdy své příznivce, aby pokračovali v boji proti "bezvěrcům a nechali jejich krev téct proudem". V minulosti se skrýval v iráckém Mosulu , podle zpráv z letošního března však již mosulské bojiště opustil (nejspíš začátkem letošního roku) a ukrýval se v poušti mezi civilisty.



. Za jeho tajemníka se považuje Ijád Ubajdí, který sloužil v bezpečnostních složkách bývalého iráckého prezidenta Saddáma Husajna. Podle iráckých tajných služeb se abú Bakr Bagdádí narodil jako Ibráhím Avad Ibráhím Badrí 28. července 1971 v Sámaře. Fanoušek fotbalu chtěl být původně advokátem, nevalné výsledky ve škole jej ale na univerzitu nepustily. Poté se také musel kvůli chatrnému zraku vzdát vojenské kariéry.



Nakonec vystudoval teologii a na univerzitě v Bagdádu získal doktorát z islámských studií. Poté krátce učil na univerzitě v Tikrítu. Se svou první ženou má dvě dcery a dva syny, jednoho syna má i s druhou manželkou.



K rebelům se připojil již v roce 2003 po americké invazi do Iráku, v únoru 2004 byl ale zatčen a umístěn do věznice v americkém táboře Bucca. Při násilnostech byl v prosinci 2004 propuštěn.



V květnu 2010 se stal vůdcem předchůdce IS, Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), skupiny, která se stala nejbohatší, ale i nejbrutálnější džihádistickou organizací světa.



ISIL již v roce 2013 dobyl první území v Sýrii a Iráku - v Sýrii využil probíhající občanské války a v Iráku nestability bagdádské vlády. V roce 2014 pak zahájil velkou ofenzivu v Iráku.



Bagdádí také odepřel poslušnost vůdci Al-Káidy Ajmánu Zavahrímu, který Bagdádímu nařídil, aby vyklidil pole v Sýrii a přenechal tamní operace odnoži Al-Káidy, radikálnímu hnutí An-Nusra. Proto v Sýrii bojují ozbrojenci IS jak proti režimu v Damašku, tak proti An-Nusře.