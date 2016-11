Džihádisté v Mosulu zabili 40 civilistů a pověsili je na elektrické stožáry, tvrdí OSN

Přesunutí civilisté sedí v táboře u Mosulu. | foto: Reuters

BAGDÁD Radikálové z Islámského státu (IS) v iráckém Mosulu pozabíjeli 40 civilistů. Těla podle OSN pověsili na elektrické stožáry. Rada OSN pro lidská práva (HCR) má informace, že IS civilisty obvinil ze zrady a kolaborace. Rozmístil také muže, které označil za „syny chalífátu“ a vybavil pásy výbušnin, do ulic mosulského historického centra. Podle všeho jde o velmi mladé muže nebo ještě chlapce.

Kurdové po dni bojů získali pod kontrolu město Bašika u Mosulu Několik zadržených žen skupina rozdělila mezi své bojovníky a oznámila ostatním ženám, že budou použity jako „doprovod“ konvojů IS.

HCR také tvrdí, že hromadný hrob s těly 100 pozabíjených lidí, který se nedávno našel v Hammám al-Alílu u Mosulu, je jenom jedním z pohřebišť, kde Islámský stát zakopal své oběti. IS sám oznámil, že sťal šest svých bojovníků za to, že opustili bojiště severovýchodně od Mosulu. Irácká armáda začala proti IS bojovat o Mosul v říjnu. Minulý týden se první jednotky dostaly na východní okraj města a po několikadenním klidu má být dnes ofenzíva obnovena. Podle armádních zdrojů vyrazí jednotky ze čtvrti As-Samah.