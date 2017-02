Venkov trpívá víc než města

Máme pár řemeslníků, jejichž hlavní podnikatelskou aktivitou ještě do nedávna byly výměny starých oken za plastová. Ovšem odpadem ze své podnikatelské činnosti, tedy starými lakovanými okenními rámy, vesele topili ve svých domácnostech a ještě zásobili i některé své kamarády po obci. Nemusím asi barvitě líčit čtenářům, jak „zdravý“ vzduch byl u nás v topné sezóně.

I když nás ostatní obyvatelé často atakovali žádostmi, ať s tím něco děláme, kromě domlouvání, psaní na nástěnky a focení komínů s černým kouřem, nemělo vedení obce žádné jiné pravomoce. Poslední dva roky se situace trochu zlepšila, ale nejspíše to bude tím, že se již tolik plastové okna nevyměňují. Mnoho lidí topí i tím, co si přes léto ke kotli nastřádali. Můžete se rozčilovat, můžete psát a dělat osvětu, že ten nejhorší a nejjedovatější spad končí na dvorku, kde si hrají jejich děti. Nic nepomáhá, je to zkrátka „ levné teplo“.

Neslibuji si zlepšení ani z nového zákona o kontrolách komínů. Pokud totiž nepřijde kontrola s odborným přístrojem ihned, ale nejdříve se úřad ohlásí čtrnáct dní dopředu, není nic jednoduššího než do kontroly topit tím, čím se má. A tak mnohé venkovy, kam přes léto jezdí na čerstvý vzduch obyvatelé měst, se stávají v zimním období nezdravým prostředím a mnohem častěji než města vyhlašují smogovou situaci. Zlepšit tento stav by mohly jen okamžité kontroly a vysoké pokuty, aby se pod hrozbou sankce lidem stalo spalování odpadu drahým teplem.