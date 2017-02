Ekonom, který proslul parazity. Ministra Mládka připravil o funkci průšvih s operátory

Přesto, že už tehdy musela následovat záplava omluv a vysvětlování, jak si ČSSD drobných podnikatelů váží, dostal se absolvent Vysoké školy ekonomické Mládek po sněmovních volbách do vlády. Protože jestli se v sociální demokracii něčeho nedostává, jsou to ekonomové. Finance si zabral druhý nejsilnější hráč v koalici, hnutí ANO, a na Mládka zbylo ministerstvo průmyslu.

Kapr mezi štikami

Kdyby se do jeho čela dostal před dvaceti lety, mohl mandát hladce dotáhnout. V otázkách průmyslu, exportní podpory nebo ekonomické diplomacie se sociální demokrat z jižních Čech vyzná, ale s výzvami čtvrté průmyslové revoluce si poradit nedovedl.

Svět, ve kterém práci přebírají roboti, auta se sama řídí a továrny komunikují po internetu, byl Mládkovi vzdálený. Sám také včera svoje zásluhy zdůraznil hlavně v tradičních odvětvích. „Před nástupem jsem měl jasné cíle, velká většina byla splněna – nastartovat hospodářský růst, posílit export, přivést zahraniční investice. To se podařilo, nezaměstnanost je nejnižší v Evropské unii, což se nestalo samozřejmě a náhodou, to stálo obrovské úsilí,“ shrnul a dodal, že předevčírem netušil, jak blízký konec mu premiér chystá.

Nad Mládkem se stahovala mračna už od brzkého léta roku 2015. Tehdy poprvé si šel k premiérovi pro pokárání. Sobotka mluvil o dravých štikách a líných kaprech, což podal coby poslední varování. „Teď se nechystám dělat změny ve vládě. Všechny ministry za ČSSD jsem ale požádal, aby zvýšili své nasazení a lépe informovali veřejnost o své práci,“ uvedl tehdy předseda vlády.

14 miliard důvodů

Mládek se snažil, posílil mediální tým, přivedl si poradce, snažil se určovat témata, aby jen neodrážel kritiku. Už od dubna 2015 slyšel od své strany sérii zástupných důvodů, proč s ním nepanuje spokojenost. Jednou to bylo za moc velkou sympatii k Rusku, pak byl na vině nerozhodný přístup k těžebním limitům, příště výtka, že si nechal od ministra financí Andreje Babiše (ANO) „ukrást“ téma záchrany horníků v krachující těžební firmě OKD.

ZMĚNY VE VLÁDĚ BOHUSLAVA SOBOTKY Vláda složila do rukou prezidenta slib 29. ledna 2014. Zatím doznala sedmi změn.



říjen 2014 Ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou (ANO), která se stala eurokomisařkou, nahradila Karla Šlechtová (ANO).

Ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou (ANO), která se stala eurokomisařkou, nahradila Karla Šlechtová (ANO). listopad 2014 Prezident přijal demisi Antonína Prachaře (ANO). Novým ministrem dopravy se stal Dan Ťok (ANO).

Prezident přijal demisi Antonína Prachaře (ANO). Novým ministrem dopravy se stal Dan Ťok (ANO). březen 2015 V čele ministerstva spravedlnosti skončila Helena Válková (ANO). Nástupcem se stal Robert Pelikán (ANO).

V čele ministerstva spravedlnosti skončila Helena Válková (ANO). Nástupcem se stal Robert Pelikán (ANO). červen 2015 Ve funkci skončil ministr školství Marcel Chládek (ČSSD, nyní SPO). Po něm přišla Kateřina Valachová (ČSSD).

Ve funkci skončil ministr školství Marcel Chládek (ČSSD, nyní SPO). Po něm přišla Kateřina Valachová (ČSSD). listopad 2016 Tento den se stal osudným ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi (ČSSD). Vystřídal ho Miloslav Ludvík (ČSSD).

Tento den se stal osudným ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi (ČSSD). Vystřídal ho Miloslav Ludvík (ČSSD). listopad 2016 Ve stejný den se poroučel i ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), po kterém přišel Jan Chvojka (ČSSD).

Ve stejný den se poroučel i ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), po kterém přišel Jan Chvojka (ČSSD). únor 2017 Včera premiér oznámil, že hodlá vyměnit ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD). Podle informací LN ho má nahradit Tomáš Prouza (ČSSD).



To by všechno ustál, kdyby držel uvnitř partaje silnou pozici. Jenomže tu oslabil, když před dvěma lety vypukl boj mezi ním a druhým mužem ČSSD – ministrem vnitra Milanem Chovancem. Vedl se o 14 miliard evropských dotací, jež byly určeny na rozvoj vysokorychlostního internetu.

Chovanec chtěl, aby celá digitální agenda přešla pod něj a značná část dotace připadla přímo odštěpnému IT závodu České pošty, z něhož by se stal státní podnik. Měl budovat připojení v místech, kde se to soukromníkům nevyplatí nebo jde o strategický zájem státu – ve školách, policejních služebnách nebo na základnách hasičů. Šlo by vlastně o resuscitaci zprivatizovaného Českého Telecomu.

Mládek vyhrál v tom, že peníze zůstaly pod jeho úřadem, jinak to ani nedovolila Evropská komise. Bylo to ovšem hořké vítězství, zmíněná dotace se dodnes nezačala čerpat, protože stále neexistuje mapa, která by ukazovala, kde je státní zásah potřebný a trhu neuškodí. Takže v poslední době zase ministr poslouchal, že kvůli němu eurodotace propadnou.

Už to vypadalo, že resort předá až po volbách, Sobotka měl několik příležitostí, aby mu poděkoval za práci a rozloučil se. Třeba po senátních volbách loni na podzim, kdy Mládek sám rezignaci nabídl, protože se do horní komory nedostal. Anebo v prosinci, když premiér čistil vládu od „zvadlých“ kusů. Odvolal dva oranžové ministry, ale nejohroženějšího Mládka nechal. Naposled ještě minulý pátek Sobotka v HN tvrdil, že ministra průmyslu střídat nebude – jenže po víkendu se ukázalo, že jen neměl domluvenou náhradu.