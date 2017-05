Ekonomika sílí, Češi víc utrácejí. Česká ekonomika je na tom nečekaně dobře

Podle odhadů se bude Česku dařit i po zbytek roku. „Chuť utrácet domácnosti neopustí, a ve druhé polovině roku dokonce očekáváme, že zesílí,“ míní ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Podle ekonomů ovšem vedle domácností utrácejí i firmy, které teď začínají investovat, a to především do svých provozů a zaměstnanců, což potvrzují i čísla o trhu práce. Podle aktuálních dat Eurostatu je nezaměstnanost u nás nejnižší v celé EU a míra inflace dosahuje dvou procent, tedy úrovně, které se umělým oslabováním kurzu koruny snažila skoro tři a půl roku dosáhnout Česká národní banka.

Apetit domácností i firem a tlak na růst mezd však mohou vést k rychlejšímu růstu cen. To by mohlo přimět ČNB ke zvýšení úrokových sazeb. Zdražit by pak mohly například hypotéky.

Nyní se však dobře vyvíjí i obchod se zahraničím. „Když se podíváte, jak nám permanentně roste průmysl, jak dynamicky stoupá například export osobních automobilů, je to v kontextu toho, že evropský trh zpomaluje, překvapivé,“ komentuje aktuální vývoj analytik ČSOB Petr Dufek.

Jen během prvního čtvrtletí vyvezly tuzemské automobilky auta za 265 miliard korun. Loni za stejné období to bylo o bezmála 30 miliard korun méně, tedy 236 miliard.

Na pozitivní výsledek HDP měl nezanedbatelný vliv i sektor služeb. Nabízí se tak otázka, jakou roli mohlo sehrát zavedení elektronické evidence tržeb. Statistici však tvrdí, že z jejich dat nelze tento vliv vyvodit.

„EET za faktor růstu nepovažuji, nicméně jeho přínos pro statistiku může spočívat ve zpřesnění odhadů HDP a omezení následných revizí,“ soudí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.