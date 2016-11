Legenda populární hudby se do Prahy vrátila po třech letech a kromě nové tvorby se především ohlédla za svou dosavadní více než čtyřicetiletou kariérou.



Jde o jedno z nejrozsáhlejších turné, které ve své kariéře Elton John podnikl. Série koncertů má skončit v červenci příštího roku.

Devětašedesátiletý umělec zahájil show se svou pětičlennou kapelou úderem osmé hodiny večer, jak pořadatelé slibovali. Na koncert se přišli podívat lidé různých generací, mnozí z nich byli zpěvákovi vrstevníci. Místa v hale byla pouze k sezení, přesto hlavně v závěru koncertu desítky fanoušků našly cestu přímo pod pódium. Ostatní lidé ve vzdálenějších řadách mohli sledovat koncert i ze dvou velkoplošných obrazovek, které doplňovala pestrá projekce.

Koncert začal téměř desetiminutovou skladbou Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding s dlouhým instrumentálním úvodem, která pochází z dvojalba Goodbye Yellow Brick Road. „Dobrý večer do Prahy, je to krásné město,“ pozdravil hned v úvodu zpěvák fanoušky. Pak většinu času strávil za černým koncertním křídlem, které pódiu dominovalo.



V úvodu dvouapůlhodinového koncertu představil například skladbu The Bitch Is Back i známou baladou Daniel z roku 1973 z šestého studiového alba Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player. Průvodním slovem uvedl také novinky z posledního alba - Looking Up a A Good Heart.

Pak zazněly například písně Rocket Man i Goodbye Yellow Brick Road z počátku 70. let, které před lety magazín Rolling Stone zařadil do svého žebříčku nejlepších písní. Ve druhé části koncertu si fanoušci vyslechli známou popovou baladu z roku 1970 - Your Song. „To je tvá píseň, Praho,“ řekl. Skladba se mimo jiné dočkala mnoha coververzí, třeba od Roda Stewarta nebo britské zpěvačky Ellie Gouldingové.

Závěr koncertu, který měl již výrazně dynamičtější spád, ovládly také písně Sad Songs či I’m Still Standing. Po dlouhém potlesku a improvizované autogramiádě přímo z pódia, k němuž si natěšení fanoušci přinesli kvůli podpisu desky a trička, se Elton John rozloučil dvěma přídavky - notoricky známou, melancholickou Candle in the Wind, kterou zpíval na pohřbu britské princezny Diany, a tanečními melodiemi Crocodile Rock.