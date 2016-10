Epidemie děsivých klaunů nakazila i Evropu. V USA ji už odnesl klaun McDonald’s

Britští strážci zákona v úterý oznámili, že v posledních dnech zaznamenali nárůst hlášení od vystrašených občanů upozorňujících na vtipálky v maskách děsivých klaunů. Některé lokální policejní služebny zaznamenávají až dvacet nových hlášení denně. „Běhají po zahradách, plíží se za okny, číhají u nákupních center, parků či škol,“ popisuje podle deníku The Independent britská policie aktivity lidí v maskách klaunů.



I když by se většina incidentů ukázala jako neškodná, policisté si stěžují, že odvádějí jejich pozornost od případů, kdy lidé skutečně potřebují pomoct. „Nechceme lidem kazit zábavu, ale měli by si uvědomit, že podobně nezodpovědné jednání může být bráno jako přestupek nebo i trestný čin,“ upozornil v deníku Guardian velitel londýnské Metropolitní policie Julian Bennett.

Například v jižním Walesu už na to doplatil osmnáctiletý student, kterému udělili policisté pokutu za strašení svých mladších spolužáků. V Bournemouthu pak dokonce ve večerních hodinách napadl útočník převlečený za klauna chodce a tahal jej po chodníku. Na jiném místě zase žena oznámila, že se klaun běžící podél cesty snažil dostat do jejího auta, natočila jej i na telefon.

Still traumatized from my clown experience. Imagine this cunt trying to get in your car with a knife  so close to writing my car off pic.twitter.com/R35vZiijtn