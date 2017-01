Erdogan: Atentáty chtějí destabilizovat zemi. Budeme stát při sobě

České ministerstvo zahraničí vydalo důrazné doporučení vyhnout se istanbulské čtvrti Ortaköy, kde policie intenzivně pátrá po útočníkovi.



Erdogan v písemném prohlášení uvedl, že Turecko musí zůstat tváří v tvář špinavé hře jednotné, protože cílem útoků je vyvolat chaos. „Budeme jako národ bojovat nejenom proti útokům páchaným teroristickými skupinami a silami, které stojí za nimi, ale také proti ekonomickým, politickým a sociálním útokům. Atentáty na civilisty se pachatelé snaží vyvolat chaos, demoralizovat národ, destabilizovat zemi. Jako národ si zachováme chladnou hlavu, budeme stát při sobě a těmto špinavým hrám nikdy neustoupíme,“ uvedl Erdogan.

BREAKING: Shooting attack on the Reina bar, in #Istanbul #Turkey. Up to 20 dead. Still ongoing. 2 terrorists entered the bar in Santa suits pic.twitter.com/qDL62IzSIJ