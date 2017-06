Erdogan ruší učení o evoluci, policie rozehnala pochod gayů. Další islamizace, zuří Turci

Učebnice studentů středních škol budou v Turecku od září tohoto roku ochuzeny o pasáž pojednávající o evoluci. Rozhodla o tom tamní vláda na konci minulého týdne. Podle oficiálních vládních zdrojů jde totiž o příliš „kontroverzní“ myšlenku.

„Naši studenti nemají dostatečné vědecké vzdělání, aby byli schopni porozumět debatě kolem evoluce,“ uvedl Alpaslan Durmus, šéf komise rozhodující o osnovách v oficiálním videu vydaném tureckým ministerstvem školství.

Vládní rozhodnutí ale rozzlobilo Erdoganovy odpůrce. „Poslední drobky sekulárního vědeckého vzdělávání byly zrušeny,“ myslí si podle amerického listu The New York Times (NYT) Feray Aytekin Aydoganová, šéfka unie sekulárních učitelů. Myšlence, že by evoluce byla příliš komplexním tématem pro pochopení teenagerů, se vysmála. „Zapomeňte na střední školu, lehce to vysvětlíte každému prvňákovi,“ dodala s tím, že je to jedno ze základních témat, jež člověk potřebuje k porozumění životu a přírodě.

V posledních pěti letech experti upozorňují, že Erdoganova vláda postupně znásobuje v osnovách reference k islámu a zapomíná záměrně na myšlenky stěžejní pro zakladatele moderního Turecka Mustafu Kemala Atatürka. Součástí toho je zvyšování počtu náboženských škol známých pod názvem „imam hatip“. Erdogan se také netají tím, že chce z mladých Turků vychovat „zbožnou generaci“.

Podle Aydoganové kroky jako zrušení evoluce v osnovách a další znamená, že se dostává Turecko na stejnou úroveň, ve které je Saúdská Arábie. Tam se o evoluci ve školách hovoří, ale pouze velmi kriticky.

Pochod gayů - bezpečnostní riziko

V neděli policie v Istanbulu rozehnala aktivisty za práva gayů. Chtěli uspořádat pochod, který jim lokální představitelé o den dříve zakázali. Podle agentury AFP policie střílela gumové projektily a slzný plyn po čtyřicítce lidí, kteří se chtěli vzepřít rozhodnutí autorit. Pochod Istanbul zakázal pokaždé v posledních třech letech. Nelíbilo se jim, že naposledy v roce 2014 vyšly do ulic desítky tisíc aktivistů.

Podle představitelů Istanbulu totiž takový pochod znamená příliš velké bezpečnostní riziko. Oficiálním zdůvodněním jsou poslední zkušenosti s bombovými útoky připisovanými teroristům Islámského státu a kurdským separatistům ze Strany kurdských pracujících (PKK). Tento rok se k tomu přidal i souběžný konec ramadánu.

Je to ale další z důvodů, proč je prezident Erdogan opakovaně viněn z prohlubující se islamizace od té doby, co se stal premiérem v roce 2003 a následně prezidentem před třemi lety. Součástí toho jsou i jeho konzervativní komentáře o sexu a rodině. Homosexualita je v moderním Turecku legální, ale příslušníci menšiny si opakovaně stěžují, že jsou zastrašováni a utlačováni.

„Nejsme sami a neděláme nic špatného. Nevzdáváme se. Zákazy a hrozby nás neodstraší. Vlády a státy se mění, my však zůstaneme,“ uvedli v oficiálním prohlášení pořadatelé nedělního istanbulského pochodu.

Islamizace? Spíš boj o voliče

Turecká vláda dělá úlitby konzervativním občanům i jinde. Postupně mimo jiné redukuje omezování tradičních muslimských oděvů. Od roku 2011 smí ženy na univerzitách zahalovat hlavu šátky, v roce 2013 podobný zákaz přestal platit ve státní službě. Letos už smí ženy nosit šátky i v armádě, instituci dlouhodobě považované za baštu tvrdého sekularismu.

Existují však i Turci, kteří podobné tendence nevidí jako snahu omezovat sekularismus. Pro ně jde spíše o pokrokový pokus otevřít veřejný prostor i těm lidem, kteří byli roky politickou a vojenskou elitou utlačováni v náboženských projevech. „Není pravda, že by se Turecko stávalo méně sekulárním. Každý prostě může věřit, čemu chce,“ řekla NYT budoucí anestezioložka Ezgi Yagmur Kucuková, která šátek sama nenosí.

Podle jednoho z největších expertů na dějiny moderního Turecka Kerema Oktema už sice země nepostupuje v sekulárním procesu, ale nedá se čekat, že se stane druhým Íránem. Technicky nebyly islám a stát úplně odděleny nikdy. Náboženství bylo vždy spíše pod státní kontrolou.

Sama Erdoganova vládnoucí Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) nemá jasný pohled na islamismus. Nevolá po zavedení práva šaría a oficiálně nevěří ve společnost vedenou zákony islámu. Raději se vidí jako konzervativní strana, která ale neomezuje. Některé poslankyně AKP například nenosí zakryté vlasy. Jeden z největších Erdoganových stoupenců politický komentátor Cem Kucuk například přímo volá po vyhození příliš horlivých islamistů ze strany.