EU bude díky Macronovi vícerychlostní. Je na Česku, jak se k tomu postaví, říká odborník

Lidovky.cz: Co říkáte na vítězství Emmanuela Macrona?

Osobně cítím velkou úlevu. Francouzští voliči učinili volbu, která je o otevřenosti, toleranci, důvěře a naději a vybrali si Macrona a nikoliv Marine Le Penovou. Její zvolení by znamenalo jen zvětšení rozdělení společnosti. Myslím, že jako občané bychom si to měli užít, ale zároveň být pokorní. Je před námi mnoho výzev.

Martin Michelot Je zástupce ředitele v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a nerezidentním pracovníkem pařížské kanceláře Německého Marshallova fondu Spojených států. Michelot se specializuje na transatlantickou bezpečnost a politiku NATO, se zaměřením na mechanismy regionální bezpečnostní spolupráce v Evropě, a francouzskou zahraniční politiku.

V tuto chvíli máme velice polarizovaný elektorát, Emmanuel Macron možná nebude mít podporu pro svůj mandát, kterou by si přál. Ačkoliv vyhrál s 66 procenty hlasů, byl pro mnoho lidí až druhou volbou, volbou, kterou nechtěli učinit, volbou, která byla předem daná, pokud neměla vyhrát Marine Le Penová. A Macron si toho naštěstí je vědom a zmínil to hned v prvním proslovu.

Na druhou stranu prožíváme absolutně historický moment. Poprvé od roku 1958, tedy od založení páté republiky, se do druhého kola nedostal kandidát ani jedné z tradičních stran. Před námi je v podstatě transformace francouzské politiky. Zároveň jsou před námi parlamentní volby s velmi nejistým výsledkem, které nám teprve ukáží, do jaké míry bude moct nový prezident vykonávat své plány.

Lidovky.cz: Jaký dopad bude mít Macronovo vítězství na EU?

Hlavní dopad, který vidím již teď z diskusí s německými kolegy, je, že Německo se v posledních letech dostalo do pozice, že na svých ramenou neslo již mnoho zodpovědnosti za EU. Vezmeme-li v potaz historii a současný německý strach vést Evropu osamoceně, je velmi důležité, že Francie zvolila Macrona za prezidenta.

Nezávisle na tom, jak dopadnou parlamentní volby, máme před sebou francouzsko-německé společné vedení EU. Bude to dost pravděpodobně opětovné nastartování vzájemných vztahů. A to bude mít velký dopad na Evropu. Němci požadovali v minulosti větší angažovanost Francie v otázkách rozpočtu, ministerstva financí EU a Parlamentu EU, na což Macron přistoupí, a na oplátku mu nejspíš Německo ustoupí v otázkách vícerychlostní Evropy a bezpečnostních otázek.

Lidovky.cz: Jaký to bude mít dopad na Českou republiku?

Malé státy jako Česká republika teď stojí před otázkou, jestli budou chtít a budou schopny se přidat k myšlence vícerychlostní Evropy. Čeští politici se také budou muset rozhodnout, jestli se chtějí podílet na politice společně s Francií a Německem a opustit třeba Visegradskou čtyřku, nebo nikoliv.

Je tu několik témat, která má Česko s Francií společné, jako obrana, energetická bezpečnost, nebo sociální Evropa a volný trh. Speciálně v oblasti obrany bude vztah mezi Českem a Francií bližší. Česko se trochu vymyká z Visegradské čtyřky (V4) a má potenciál mít užší vztah s Francií a francouzsko-německým vedením. Myslím, že se to ukázalo docela jasně v posledních čtyřech měsících, kdy Polsko a Maďarsko začalo být problémem pro image V4. Otázka česko-francouzských vztahů bohužel nebude prioritou. Uvidíme, jak se u vás vyvinou volby a jak pánové Sobotka a Babiš a další politici budou postupovat směrem k EU.

Lidovky.cz: Marine Le Penová před volbami zmínila, že by si přála opustit velení vojenských složek NATO. Změní se nějak pozice Francie k NATO za vlády Emmanuela Macrona?

Macronova pozice k NATO je naštěstí naprosto stejná jako současné administrativy. Tedy silná podpora pro NATO, respekt ke strategické bezpečnosti a podle lidí, kteří jsou kolem Macrona, má Aliance dobře nakročeno k řešení krizí jako je terorismus na Blízkém východě a v Africe. Věří také, že NATO je směřováno k zadržování Ruska na východě a jihovýchodě Evropy.

Francie tak bude Severoatlantickou alianci podporovat, co se týče zadržování Ruska, ačkoliv má sama své jednotky v Mali, Iráku nebo Sýrii. Osobně neočekávám žádné velké změny ani v negativním, ani pozitivním směru. Upřímně toto není současnou prioritou Emmanuela Macrona, ten se bude muset zaměřit na domácí politiku.

Lidovky.cz: Během prezidentství Francoise Hollanda byla vidět dobrá spolupráce mezi Francií a USA. Jaká bude podle vás spolupráce mezi Macronem a Donaldem Trumpem?

Bude to velice zajímavé. A to je velmi diplomatická odpověď. Donald Trump podpořil implicitně Marine Le Penovou v prvním kole a pokud chceme věřit tomu, že Rusové ovlivnili volby v USA a vezmeme v potaz, co Rusové udělali ve Francii 48 hodin před volbami, (Byla zveřejněna emailová komunice Macronova týmu, kterou ukradli hackeři, kteří podle náznaků mají vztah k Rusku – pozn. red.) mohlo by to bez pochyb vést k zajímavým diskusím mezi Trumpem a Macronem. Podle mě ale není žádný důvod, proč by měl Macron vejít do konfliktu s Trumpem.

Lidovky.cz: Změní Macron Francii?

Macron byl v této otázce celkem jasný. Jeho prioritou bude obnovení vztahů mezi voliči a politiky, protože jak ukázaly i tyto volby, spojnice mezi tradičními stranami a Francouzi byla poničena. Pro Macrona to znamená, že se musí moralizovat veřejný a politický život, aby se zajistilo, že nebude již další skandál, jako u Francoise Fillona (vyplácel manželce miliony z veřejných peněz - pozn. red.). Macron chce také zavést další jednoduchá opatření jako snížení počtu poslanců a senátorů, chce pokračovat v politice Francoise Hollanda, aby se zabránilo, že politici budou mít více mandátů. Myslím, že toto bude během prvních měsíců jeho hlavní zájem, že bude chtít obnovit důvěru mezi Francouzi a jejich politickými představiteli. Není to ani tak změna institucí, jako spíš aplikování představ.

Lidovky.cz: Myslíte, že v tom může uspět?

Může uspět pouze v případě, že bude mít podporu v parlamentu. Pokud červnové volby vyhrají konzervativní strany a podaří se jim složit vládu, pak budou mít velmi malý zájem na tom, aby pomohli Macronovi v aplikování jeho představ. Mohou říct, že Macron byl zvolen jen proto, aby nevyhrála Le Penová, ale že Francouzi se opravdu rozhodli až v parlamentních volbách, aby vyvážili Macronovu moc. Pokud získá většinu, nebo bude mít koaliční většinu, tak v tom případě může se svým plánem uspět. Na druhou stranu je tu obrovská hrozba, kterou již zmínili Le Penová i Mélenchon, že v případě nelibých kroků půjdou dělníci i odbory do ulic a budou stávkovat.

Lidovky.cz: Jaké nelibé kroky máte na mysli?

Hlavně jeho reformu práce, zjednodušení náboru a propouštění, nebo zjednodušení daňového systému pro určité sektory. Tyto reformy jsou ve výsledku nebezpečné pro Macrona, protože ať už má většinu, nebo nikoliv, jeho největší výzvou bude zajistit, aby neměl většinu populace v ulicích protestující proti jeho změnám. I proto bude muset vést vládu na pozitivní vlně a i proto si myslím, že se nejprve zaměří na moralizaci veřejného života Francouzů.