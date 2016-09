EU chce řešit příliv uprchlíků pobřežní stráží. V Bulharsku vyzkouší, jestli k něčemu je

„Pro nás je rozhodující, abychom na začátku října úspěšně spustili první operaci Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Začínat by to mělo v Bulharsku, ale (je třeba) připravit i odpovídající plány a operace pro Středozemní moře. Tuto situaci momentálně vnímáme jako nejpalčivější. Itálie to nemůže zvládat sama,“ řekl Kaliňák.



Bulharsko už dříve upozornilo, že od června roste počet uprchlíků, kteří proudí dále do Evropy přes jeho území. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker po schůzce státníků 27 zemí EU kromě Británie minulý týden v Bratislavě oznámil, že EU poskytne Bulharsku 108 milionů eur (2,9 miliardy Kč) na ochranu jeho hranice s Tureckem před náporem migrantů.

Podle Kaliňáka by se Evropa měla zaměřit při řešení migrační vlny na země původu uprchlíků. Ministr také upozornil na nízký počet migrantů vrácených do jejich domovských zemí v porovnání s přílivem uprchlíků do EU, byť oproti loňsku počet návratů podle něj výrazněji stoupl. „Domovské země často odmítají přijímat vlastní občany zpět. To je neakceptovatelné. Ne vždy je ochota spolupracovat při identifikaci těchto lidí,“ řekl Kaliňák.

Pro pomoc státům, z nichž utíkají migranti, se vyslovil také maltský ministr pro vnitřní záležitosti a národní bezpečnost Carmelo Abela, jehož země na začátku příštího roku převezme od Slovenska předsednictví v Radě EU. „Musíme účinně pomáhat těm zemím, které migranti opouštějí, abychom zabránili další migraci,“ řekl Abela. EU také podle něj potřebuje přijmout takový systém, který členským zemím pomůže společně se vypořádat s migrací.