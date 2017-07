EU kvůli migraci omezila export nafukovacích člunů do Libye. Cílí na převoz lidí

V současnosti nejčastěji čluny vypadají takto, mnohdy jsou však ještě menší. | foto: AP/ČTK

BRUSEL Členské země Evropské unie v pondělí rozhodly omezit možnosti exportu nafukovacích člunů a závěsných motorů pro ně do Libye. Podle tiskové zprávy Rady EU je to součást snahy omezit práci skupin, které od libyjských břehů převážejí migranty přes Středozemní moře především do Itálie.

Zákaz se týká také lodí a motorů, které byly pořízeny jinde a jsou přes evropské území do Libye jen převáženy. Dotknout by se naopak neměl civilního obyvatelstva, například rybářů, kteří podobné motory z legitimních důvodů potřebují.

Migrace z Libye je v posledních měsících palčivým problémem především pro Itálii, počty z velké části ekonomických migrantů dosahují rekordů. Itálie žádá unii o pomoc a ministři vnitra už tento měsíc diskutovali o bloku nejrůznějších kroků, které v reakci navrhla Evropská komise. Nechtějí uprchlíky? Zmenšíme jim čerpání z fondů EU, řekl kandidát na kancléře Schulz Je mezi nimi například i dobrovolný kodex pro nevládní organizace, které na moři migranty zachraňují a přivážejí do italských přístavů. Jde ale také o snahu o výrazné zlepšení počtu návratů těch, kdo na pobyt v Evropské unii nárok nemají. Ministři zahraničí unijních zemí dnes v Bruselu prodloužili až do konce příštího roku mandát mise EU, která se snaží libyjské vládě pomoci s ochranou hranic, snižováním kriminality, především na jihu země. Zdůraznili také význam námořní operace EU Sophia, která se s podporou NATO snaží ve Středozemním moři rozbít sítě pašeráků lidí. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi dnes při příchodu na jednání ministrů zahraničí EU v Bruselu zdůraznil, že z jeho pohledu je především třeba zajistit ochranu těch, kdo prchají před konflikty a ohrožením. Zároveň je podle něj ale také nutné najít řešení pro ty země, které jsou migrací postižené. Podmínky v detenčních centrech v Libyi jsou podle něj v mnoha případech strašlivé. „Je skutečně nutné zřídit střediska, kde budeme mít přístup k lidem, kteří potřebují naši pomoc,“ podotkl.