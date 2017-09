EU tlačí na přijetí eura. Čeští byznysmeni jsou pro, politici proti, ukázala anketa LN

ŠTRASBURK/PRAHA K obvyklému folkloru bruselských institucí patří občasné škádlení faktem, že Česko stále nezavedlo společnou unijní měnu. Po středě je jasné, že tlak na přijetí eura bude patřit mezi oficiální linii Evropské komise. A že Brusel bude pospíchat. České politiky to zaskočilo.

Šéf neformální unijní vlády Jean-Claude Juncker v tradičním projevu ke stavu EU prohlásil, že k silnější a demokratičtější Evropě patří také jedna měna. A to i v zemích, které se euro přijmout nechystají – tedy také v Česku. Unie by podle něj měla mít jedinou rychlost a nedělit se na jádro a periferii. A právě princip „euro pro všechny“ by takové dělení měl překonat.

„Euro by mělo být něčím více, než jen měnou řady vybraných zemí,“ prohlásil Juncker v hodinové řeči pronesené ve francouzštině. V době hospodářské konjunktury podle něj „vane příznivý vítr do plachet“ a Evropa by s hlubší integrací neměla vyčkávat na dobu, kdy udeří další bouře.

Konzultace s německou kancléřkou

Jeho slova mají váhu. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble oznámil, že svůj projev i celý plán Juncker konzultoval se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou.



Vzápětí pak Juncker přidal i termín, dokdy by euro mělo být zavedeno ve všech zemích Unie: těsně poté, co Velká Británie společenství podle harmonogramu opustí. Tedy za rok a půl.

„Mou nadějí je, že se 30. března 2019 Evropané probudí v Unii, kde budou vědět, že jejich práva jsou respektována. Kde je plné členství v eurozóně i schengenské zóně standardem pro všechny členské země EU,“ připojil šéf Evropské komise.

Špičky české politiky Junckerův tlak na přijetí jednotné měny zastihl nepřipravené. Především proto, že samo Česko si žádný termín nikdy nestanovilo. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zastává názor, že není kam spěchat, lídr koaličního hnutí ANO Andrej Babiš je zcela proti. Podle posledního průzkumu Eurobarometru euro odmítá 70 procent občanů ČR.

ANKETA LN: Souhlasíte s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, že po brexitu by měly používat euro všechny země EU bez výjimky?



Andrej Babiš

předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí

„Pan Juncker se zase snaží nám něco vnucovat, co si my chceme rozhodnout sami – o tom rozhodnou občané ve volbách. Každá strana má v programu svoje stanovisko k euru. V současnosti vidím víc nevýhod než výhod. Juncker by se měl zamyslet nad tím, proč členské státy eurozóny mají horší výsledky rozpočtu a větší dluhy než státy, které euro nemají.“



Miroslav Kalousek

předseda TOP 09 a bývalý ministr financí

„Nemohu mluvit za jiné země. Jsem si jist, že žádná jiná země, která vstupovala do eurozóny nebyla tak dobře připravená jako Česká republika. Vstup má své výhody i nevýhody. V případě ČR ekonomické výhody převažují a z politického hlediska to pokládám za velmi důležité.“

Jan Zahradil

europoslanec (ODS)

„Pan Juncker bohužel potvrdil, že za jeho působení se Evropská unie nikam neposune. Pro Českou republiku z toho plyne jednoznačné poučení. Nenechat se uplatit slibem vyššího obsahu kakaa v čokoládě a nekývnout na členství v dluhové unii, ve kterou se mění eurozóna. Nenechat si předepisovat, komu udělíme právo pobytu nebo dovolit Evropské komisi, aby za nás rozhodovala, se kterými investory smíme spolupracovat.“

Václav Klaus

bývalý prezident ČR

„Česká republika euro nepotřebuje. Potřebuje ho Evropská unie, aby by všechny země poškozeny. Juncker pouze svolává všechny ovečky do houfu. To však není náš houf.“



Jiří Drahoš

prezidentský kandidát a bývalý předseda AV ČR

„Nevidím žádný důvod spojovat přechod ČR na jednotnou měnu s vystoupením Velké Británie z EU. O přijetí eura rozhodneme sami a měla by mu předcházet důkladná domácí diskuse.“

Michal Horáček

prezidentský kandidát, bývalý majitel sázkové kanceláře Fortuna

„Kromě Velké Británie a Dánska se všechny země zavázaly k přijetí eura. Je tedy zřejmé, že dříve či později euro přijmeme. K tomu nám pan Juncker nemusí dávat žádné výzvy.“

Vratislav Kulhánek

prezidentský kandidát a bývalý šéf Škody Auto

„Bylo by to hezké, ale představa pana Junckra je trochu naivní. ČR by měla mít euro, a jednou to snad tak bude. Vstupem do eurozóny by se výrazně zvýšila naše vyjednávací pozice mezi ostatními zeměmi EU. Politická role ČR by se posílila a v EU bychom byli rovnocenným partnerem.“

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR, bývalý ministr průmyslu a obchodu

„Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim snížily transakční náklady a nemusely by se také zajišťovat proti kurzovým změnám. Ale je tu i druhá strana mince. Společná měna přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Je otázkou, jak toto dokážou politici obhájit před občany a jaké podmínky budou schopni vyjednat.“

Pavel Kysilka

bankéř, bývalý viceguvernér ČNB

„Eurozóna již teď vykazuje nerovnováhu mezi jednotlivými státy, přesto mají jednotnou měnu. Připojením dalších zemí by se tato nerovnováha ještě prohloubila. Evropa není na toto ještě zralá. Umím si to představit pouze v případě, že by jednotlivé země přijaly jiná rozpočtová pravidla.“



Jiří Šimáně

spolumajitel finanční skupiny Unimex Group

„Česká národní banka nás svou politikou devalvace koruny ožebračila. Teď bych v horizontu minimálně dalších tří až čtyř let z tohoto důvodu o přijetí eura neuvažoval.“

Karel Janeček

spolumajitel finanční skupiny RSJ

„Přijetí eura bych podpořil. Primárním důvodem je pro mě to, že euro je nástroj ke sjednocení a propojení lidí.“

Zbyněk Frolík

majitel firmy Linet

„Euro podporuji. Ostatně k jeho přijetí jsme se zavázali, už když jsme do Unie vstupovali. Považuji ho za měnu, která zjednoduší byznys. Je to stabilní prvek, o nějž můžete své podnikání opřít. Koruna je na tom teď sice dobře, ale kdo ví, jak na tom bude za dva roky.“

Vlastislav Bříza

generální ředitel holdingu Koh-i-noor

„Na přijetí eura je potřeba se připravit a správně načasovat, přijmout jej jako diktát z Bruselu by nebylo dobré. To už jsme tu měli a nepřineslo to nic dobrého. Na druhou stranu bez eura být v Evropě nemůžeme.“

Dalibor Dědek

spolumajitel skupiny Jablotron

„V tomto jsem zcela konzistentní. Již dlouho lobuji za to, aby bylo euro přijato i v České republice.“

Tomáš Čupr

spoluzakladatel projektů Slevomat, Dáme Jídlo nebo Rohlík

„Já jsem obecně proevropského založení, takže jsem i pro přijetí eura.“

Jiří Hlavatý

generální ředitel textilní společnosti Juta

„O výhodách mít euro nevím. Stále ho nepotřebujeme. Dobře pracovat s kurzem bude výhoda v budoucnosti. Současný kurz je absolutně nepříznivý pro vstup.“