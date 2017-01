Mach obhájil funkci předsedy Svobodných. Porazil dva protikandidáty

Ekonom Martin Pánek získal 128 hlasů, pro konzultantku domácího vzdělávání Irenu Steinhauserovou hlasovalo 58 lidí.



Jednačtyřicetiletý Mach v prosinci na funkci rezignoval kvůli sporům o směřování strany. Spor se podle něj vedl o to, jestli vystoupení z Evropské unie má být hlavním či jediným volebním tématem strany. Mach to nepodporoval. Mluvčí strany doufá, že jeho potvrzení ve funkci bude znamenat uklidnění situace ve straně. „Snad se pustíme do práce, abychom připravili kampaň. Snad přestanou debaty, které nás zdržovaly,“ řekl.

Podle Macha členové strany dali jasně najevo, že chtějí, aby Svobodní ve volbách prosazovali vizi liberálního státu s nízkými daněmi a vizi suverénní České republiky. „Svobodní nabídnou voličům ve volbách do Poslanecké sněmovny zásadní snížení daní, referendum o členství v EU a také svobodu pro každého člověka žít si svůj vlastní život a bez překážek usilovat o vlastní štěstí. Napneme teď společně všechny síly, abychom překonali hranici pět procent a dostali se do Sněmovny,“ uvedl staronový předseda v prohlášení pro média.

Strana svobodných občanů vznikla v únoru 2009, u jejího zrodu stáli většinou bývalí členové ODS, nespokojení s vývojem občanských demokratů. Od jejího vzniku je předsedou Mach. Svobodní uspěli v roce 2014 ve volbách do Evropského parlamentu, kde získali jeden mandát. V loňských krajských volbách získali dva mandáty v krajském zastupitelstvu Zlínského kraje.

V Parlamentu České republiky Svobodní zastoupení nemají. Strana se profiluje výrazně euroskepticky, odmítá například lisabonskou smlouvu a chce referendum k přijetí eura. V ekonomické oblasti prosazují Svobodní co nejmenší zásahy státu a snížení daní.