Evropská komise dala Polsku ultimátum. Na ‚nápravu‘ reformy soudů má jeden měsíc

BRUSEL Evropská komise ve středu dala Polsku měsíc na to, aby uvedla kontroverzní justiční reformu v zemi do souladu s unijním právem. Jinak zemi hrozí zahájení procedury, která může vést k odejmutí hlasovacích práv Polska. Informoval o tom místopředseda unijní exekutivy Frans Timmermans.

Komise konstatovala, že polské úřady stále nereagovaly na obavy, které vyjádřila v prvních dvou doporučeních. Varšava naopak podnikla další kroky, které ještě zhoršují obavy o nezávislost justice v zemi a výrazně zvyšují systémové ohrožení právního státu v Polsku. K tomu by přispělo zejména propuštění soudců nejvyššího soudu, domnívá se komise.

Pokud by byli soudci propuštěni, je komise připravena okamžitě aktivovat mechanismus podle článku sedm smlouvy o EU, na jehož konci by mohlo být až odejmutí hlasovacích práv.

Místopředseda komise sice uvítal, že polský prezident Andrzej Duda tento týden oznámil vetování dvou kontroverzních zákonů - o nejvyšším soudu a o soudcovské radě - ale ohrožení právního státu v zemi nadále trvá. „Za poslední týden se několik věcí v Polsku změnilo, několik nezměnilo,“ řekl Timmermans.

Komisaři také rozhodli, že připraví řízení vůči Polsku kvůli možnému porušení unijní legislativy.

Hlavní obava komise spočívá v diskriminaci pohlaví vzhledem k zavedení různých věkových limitů pro odchod do důchodu u soudkyň (60 let) a soudců (65 let), což je v rozporu s unijním právem v oblasti rovnosti pohlaví v zaměstnání. Dále je EK znepokojena tím, že napříště má být na uvážení ministra spravedlnosti, zda prodlouží mandát soudců, kteří dosáhli důchodového věku, a také má mít právo odvolávat a jmenovat předsedy soudů. To ohrožuje nezávislost polských soudů, uvedla komise v středečním stanovisku.

Jakmile příslušné zákony oficiálně vejdou v platnost, zašle EK Varšavě formální upozornění, které je prvním krokem v řízení, které může skončit až předložením záležitosti Soudnímu dvoru EU.

Evropská komise je z postupu polské vlády strany Právo a spravedlnost (PiS) vůči polskému soudnictví velmi znepokojena delší dobu. Timmermans už minulý týden vyzval k zastavení reformy, která je podle něj systémovým ohrožením právního státu. Středeční doporučení ke zlepšení situace bylo už třetí.

Jeden z trojice nedávno parlamentem schválených zákonů naopak Duda v úterý podepsal. Zákon mění fungování obecných soudů v zemi. Zákon dává ministru spravedlnosti právo jmenovat a odvolávat předsedy a místopředsedy soudů, u předsedů soudů po konzultaci s národní soudcovskou radou. Podle kritiků je takový postup neústavní.