Evropská komise zahájí vůči ČR řízení kvůli kvótám na uprchlíky

Žadatelé o azyl po vylodění na Sicílii. | foto: Reuters

Štrasburk/Brusel Evropská komise se rozhodla zahájit s Českem, Polskem a Maďarskem řízení pro porušení unijní legislativy kvůli tomu, že země neplní přijímání migrantů podle stanovených kvót. Ve Štrasburku to v úterý oznámil komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. Zdůraznil, že vlády tří zemí mají stále čas k přehodnocení přístupu k přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. To by podle něj umožnilo také komisi postup vůči trojici změnit.

Na jednorázovém dvouletém programu přerozdělení až 160 000 žadatelů o azyl nacházejících se v Itálii a Řecku se unijní státy shodly přes odpor ČR a některých dalších zemí v roce 2015.

Sobotka: Kvóty nepřijmeme, budeme hájit svou pozici, pokuty nehrozí Avramopulos úterním oznámením splnil hrozbu, kterou Česku a oběma dalším středoevropským zemím adresoval už před měsícem. Česká vláda reagovala veřejným oznámením, že se už nehodlá podílet na programu, který považuje za nefunkční. „Jsou to tři členské země, které neudělaly - opakuji, že neudělaly - vůbec nic už déle než rok,“ upozornil komisař. Maďarsko podle něj nikoho nepřijalo ani neslíbilo žádná místa, Polsko naposledy nabídlo místa v prosinci 2015 a nepřijalo také nikoho. „Co se České republiky týká, tak ta nová místa neslíbila od května 2015 a nikoho nepřijala od srpna 2016,“ uvedl Avramopulos. Pro členské státy je přitom právně závazné, aby nová místa nabízely alespoň každé tři měsíce, upozornil komisař EU. Ocenil Slovensko a Rakousko, které naopak nová místa do programu nedávno nabídly. Řízení může skončit před unijním soudem Nyní spouštěné řízení může po několika etapách skončit před unijním soudem a následně pokutou příslušné členské zemi. Avramopulos upozornil, že v rámci jednorázových přerozdělovacích programů se do jiných zemí z Itálie a Řecka dostávají jen prověření žadatelé o azyl s jasným nárokem na mezinárodní ochranu z několika málo konkrétních zemí. Země, které žadatele o azyl nepřebírají, podle něj přispívají k neřízenému pohybu migrantů po EU. „A to jen zvyšuje bezpečnostní rizika,“ upozornil komisař. „Přerozdělování, a to chci opět opakovat, není věcí volby. Je to nejen morální povinnost, ale hlavně právní rozhodnutí s právními závazky, o kterém bylo kolektivně rozhodnuto a které musí být kolektivně provedeno,“ řekl komisař. Česká republika a některé další země byly proti, v září 2015 však byly přehlasovány. Maďarsko a Slovensko se kvůli tomuto postupu obrátily na unijní soud. Státy na vnější hranici EU podle Avramopulose nemohou a nebudou migračnímu tlaku čelit samotné. Podle něj už není čas na zdržování a debaty.