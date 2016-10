Evropská unie by se měla vzdát uprchlických kvót, řekl rakouský ministr Kurz

Kritizoval také Německo za to, že se rozhodlo převzít z Řecka a z Itálie několik set běženců. Podle něj taková politika povzbuzuje migranty k cestě do Evropy, protože jim dává naději, že se dostanou do Německa.

„Plán na rozdělní 160 tisíc uprchlíků během dvou let podle kvót mezi státy EU považuji za špatný. Evropská unie by se ho neměla křečovitě držet, i když ho přijala, ale měla by se s ním rozloučit,“ řekl Kurz. Podle něj je naplnění plánu zcela nerealistické, při současném tempu rozdělování migrantů by naplnění stanoveného cíle trvalo 30 let.

Podle šéfa rakouské diplomacie rozdělování běženců nefunguje, protože mnoho zemí není připraveno přijmout velké množství migrantů. „Dalším důvodem ale je také to, že se mnoho běženců zdráhá jít do některých zemí EU. Například Rumunsko, jako i jiné státy, bylo donuceno zajistit tisíce bytů. Ale zatím je jen několik set lidí ochotno jít do Rumunska,“ řekl.

Kurz se zastal Orbána

Kvóty na rozdělení 160 tisíc uprchlíků z táborů v Itálii a v Řecku mezi všechny členské země schválili loni ministři vnitra unie i přes nesouhlas části členských zemí. Mezi odpůrci opatření bylo mezi jinými i Česko.

Kurz se také postavil proti rozhodnutí Berlína přejímat každý měsíc z Řecka a z Itálie, kde uprchlíci do Evropy vstupují, několik set lidí. „Cílem plánovaného opatření zjevně je odlehčit oběma jihoevropským zemím. ale taková olitika, jakou nyní Německo ohlásilo, bohužel docílí opaku. Pravděpodobně bude do Řecka a Itálie přicházet ještě víc běženců a tyto země budou ještě víc zatíženy,“ uvedl ministr.

Migranti budou podle Kurze přicházet do Evropy tak dlouho, dokud budou vidět šanci, že se dostanou do Německa. „Místo prosazování politiky, která je dobře míněna, ale nakonec může mít negativní důsledky pro všechny, protože přijde ještě víc migrantů, by mělo Německo i další státy dělat víc pro ochranu vnějších hranic EU,“ řekl Kurz.

Rakouský ministr se také zastal Maďarska, které by podle něj neměly ostatní evropské země odsuzovat za uspořádání referenda o kvótách na přerozdělování uprchlíků. „Kdyby naším nejvyšším cílem nebylo od začátku rozdělování běženců, ale ochrana vnějších hranic, pak by se podle mě toto referendum v Maďarsku nemuselo nikdy konat,“ řekl.