EU jako Brežněvovo impérium? Absolutní nesmysl, odmítl Zaorálek Zemanovo srovnání

Zeman ve čtvrtek v projevu na Žofínském fóru řekl, že vidí jisté podobnosti mezi pojmem omezené suverenity, což byla součást doktríny komunistického vůdce Sovětského svazu Leonida Brežněva, a pojmem sdílené suverenity, kterou prosazuje Evropská unie. Zdůraznil, že vidí podobnosti, nikoli totožnosti.



„Navrhuji zeptat se lidí, kteří zažili dobu Varšavského paktu, zda se jim tehdejší život zdá stejný jako dnes. Jsem si jistý, jaká by byla odpověď. I při velmi vyhrocené politické debatě by se člověk měl vyvarovat takových poznámek,“ uvedl německý ministr zahraničí.

Zaorálek řekl, že si výrok, který by srovnával EU s Varšavskou smlouvou či brežněvovským režimem nevybavuje. „Kdyby to opravdu někdo říkal - hypoteticky, je to absolutní nesmysl a musel bych to odmítnout. Srovnání s Varšavským paktem jsou nesmysly, v této zemi je na tom snad jednoznačná shoda,“ uvedl šéf české diplomacie.

Žofínské fórum se konalo pod názvem Český národní zájem. Zeman na něm zopakoval, že je pro vypsání referenda o vystoupení z EU. Sám by při něm prý hlasoval proti opuštění sedmadvacítky.