EP o zneužívání médií v Česku: Komise do věci zasahovat nemůže, míní eurokomisařka

Jménem parlamentních frakcí následně vystoupili čeští europoslanci, kteří většinově zdůrazňovali, že Česko nemá v otázce médií systémovou potíž, ale selhal jeden konkrétní politik a podnikatel. Na počátku diskuse byl jednací sál z velké většiny prázdný a debatu sledovalo jen několik desítek z více než 750 europoslanců.



Problematika se na program čtvrteční bruselské miniplenární schůze dostala v první polovině května, tedy nedlouho poté, co v ČR na veřejnost pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil a která posléze předal do svěřeneckého fondu. Babiš, který stojí v čele hnutí ANO, obvinění odmítá a poznamenal, že evropské instituce by neměly zasahovat do vnitřních věcí ČR.

Pavel Telička (Twitter) @Telicka EP o mediich v CR-rada českých kolegu vse zužuje na A. Babise. Ale netransparentni chování okolí lídrů jejich stran vůči médiím je v pohodě. odpovědětretweetoblíbit

Místopředseda europarlamentu Pavel Telička (ANO) ve čtvrtek prohlásil, že Babišův postup byl nepřijatelný. „Veřejně jsem to odsoudil a vyzval jej, aby vysvětlil, co přesně se stalo,“ upozornil s tím, že Babiš už není členem vlády. „Česká republika má funkční demokratické instituce, jejichž schopnost vypořádat se s takovýmito problémy není omezována,“ upozornil Telička.