Evropu zasáhlo sněžení a silný vítr, v Německu, Švédsku a Dánsku hrozí záplavy

Německo čekají ve středu a ve čtvrtek vydatné srážky a na mnoha místech bude foukat silný vítr. Před nepříznivým počasím, které se sebou přinese tlaková níže Axel, varovali ve středu meteorologové z Německé meteorologické služby. Ve středoněmeckých horách už napadlo až 20 centimetrů sněhu, uvedla agentura DPA

Na severu a východě Německa podle meteorologů hrozí bouře, v horských oblastech bude vydatně sněžit a na silnicích se budou tvořit sněhové jazyky. Počáteční déšť se ve sněhové srážky začne měnit ve středu večer.

U Severního moře a na vrcholcích některých hor by vítr mohl dosahovat až síly orkánu. Na některých místech severního Německa dosahoval až 110 kilometrů za hodinu už v noci na středu. Polevit by měl silný vítr až v noci na čtvrtek. Na pobřeží Severního a Baltského moře hrozí místní záplavy v důsledku vzedmutí ústí řek, do kterých vítr tlačí vodu z moře.

Ve středoněmeckých horách napadlo už několik desítek centimetrů sněhu. Nejvíce se sněhová pokrývka zvýšila v Harzu, kde napadlo až 20 centimetrů nového sněhu, kolem deseti centimetrů přibylo i v horských pásech hraničících s Českem: na Šumavě, ve Smrčinách či Krušných horách.

Komplikace už počasí působí v dopravě. Z Braniborska policie hlásí řadu dopravních nehod kvůli náledí. V Bavorsku v úterý a ve středu první sníh letošní zimy způsobil stovky nehod. Na řadě míst na severozápadě Německa v noci na středu popadaly stromy na železnici. Vlaky nejezdí na některých regionálních tratích. U severobavorské obce Schwarzenbach an der Saale, necelých 20 kilometrů od Aše, vlak do spadlého stromu narazil. Při nehodě nikdo z cestujících ani z členů posádky neutrpěl zranění.

Švédsko ochromil sníh a mráz, Dánsko se potýká s vichrem

Husté sněžení, silný vichr a místy téměř třicetistupňový mráz v zkomplikovaly život ve Švédsku. Úřady po celé zemi vyzvaly řidiče, aby pokud možno nevyjížděli na silnice. V centru metropole Stockholmu jezdí kvůli záplavám sněhu autobusy pouze na několika hlavních linkách, všechny ostatní spoje byly zrušeny, napsal server The Local. Také Dánsko očekává extrémní počasí s mohutným větrem. Kvůli vysokým mořským vlnám hrozí v pobřežních oblastech záplavy.

Na severu Švédska klesly v noci na středu teploty téměř k minus 30 stupňům Celsia. Mimořádně mrazivé počasí přišlo poté, co tato skandinávská země zaznamenala vůbec nejteplejší Silvestr v historii měření.

V dvacetitisícovém městě Kiruna, které je největší v oblasti švédského Laponska, bylo v úterý večer kvůli prasklému potrubí přerušeno vytápění mnoha domácností. Stalo se tak v době, kdy se venkovní teplota pohybovala kolem minus 27 stupňů Celsia. Policie nicméně uvedla, že nemusela vyjíždět k žádným naléhavým případům. Vytápění bytů bylo ve středu časně ráno ve městě obnoveno.

Švédský meteorologický ústav oznámil, že v severolaponské obci Naimakka, která patří k nejchladnějším místům v zemi, bylo v noci na středu naměřeno minus 28,2 stupně Celsia.

Ve Stockholmu začalo sněžit v úterý večer a do rána napadlo deset až dvacet centimetrů sněhu. Většina řidičů podle policie uposlechla výzvu a nechala auto doma, čímž usnadnila práci sněžným pluhům.

Meteorologové očekávají, že v průběhu dne bude sněžení a vichr postupovat dále na jih. Vydali proto druhý stupeň varování pro ostrovy Gotland a Öland a také pro úžinu Öresund, přes kterou vede most spojující Dánsko a Švédsko.

Silný vichr udeřil také na Dánsko; v noci na středu postihl především ostrov Bornholm a severní části země. Deník Politikken uvedl, že ve středu by na jihu a východě Dánska mohly mořské vlny na pobřeží vystoupat až do výšky 1,7 metru nad běžný stav. Všechny přístavy a pobřežní oblasti se proto musí připravit na možné záplavy. Podle serveru The Local se některé regiony mohou potýkat i se stoletou vodou.

Skandinávie zažívá v posledních měsících velké výkyvy počasí. V listopadu registroval Stockholm den s největším množstvím napadaného sněhu ve více než stoletých dějinách měření. Silvestr byl naopak ve Švédsku doposud nejteplejší.

V sousedním Norsku naměřili v městečku Sunndalsöra 30. prosince teplotu 18,1 stupně Celsia, což je až na jedinou výjimku (18,3 stupně zaznamenaných 1. prosince 1998) nejvyšší prosincová teplota v Norsku vůbec.

Husté sněžení komplikuje dopravu na slovenských silnicích



Zasněžené silnice ve středu komplikují dopravu na celém Slovensku, kde v některých místech spadlo až 20 centimetrů sněhu. U města Kraľovany v Žilinském kraji zasypaly podle webu Sme.sk dvě laviny železniční trať i silnici. V Polsku je kvůli silnému větru a nočnímu sněžení bez proudu 16 tisíc lidí, informovala agentura PAP.

Sněžení a vítr s nárazy o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu vytváří závěje a sněhové jazyky na desítkách úseků silnic západního a středního Slovenska. Většina hlavních dopravních tepen je sjízdná, z dálnic uklízejí sníh silničáři. Komplikace či uzavírky pro nákladní dopravu jsou hlášeny z menších či výše položených silnic.

Zcela bez spojení je úsek železnice i silnice mezi Kraľovany a městem Dolný Kubín v podhůří Malé Fatry, kde silničáři i pracovníci drah již od brzkého rána odklízejí dvě laviny. Podle mluvčí drah Ivany Popluhárové by mohl být provoz vlaků obnoven ještě dopoledne, záleží však na vývoji počasí.

Rovněž řadu polských regionů zasáhlo v noci sněžení doprovázené silným větrem. Kvůli tomu bylo podle mluvčí vládního krizového centra ráno bez elektřiny na 16 tisíc odběratelů, nejvíce v Podleském a Velkopolském vojvodství a v oblastech u hranice s Českem.

Meteorologové navíc varují před silnými mrazy, které mohou v noci ze čtvrtka na pátek atakovat až minus 25 stupňů Celsia.