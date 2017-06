Expert: Radikalizace všech je nebezpečím. Nemůžeme ale vidět za každým rohem teroristu

Lidovky.cz: Nyní máme za sebou řadu útoků, co pár dní jeden, jak si to vysvětlujete? Budou odteď následovat útoky v několikadenním intervalu? Souvisí nějak vzájemně?

Podle všeho jednotlivé útoky nebyly mezi sebou koordinované, takže se nedá předpokládat, že by šlo o nějakou z centra řízenou kampaň, která by měla mít pokračování v nějakém daném rytmu na místech se symbolickou hodnotou. Spíše jde o náhodu či o vzájemnou inspiraci mezi pachateli.

Nepředpokládám, že by měl výrazně narůst počet útoků nebo jejich četnost. Nicméně, poslední zpráva Europolu o vývoji terorismu udává, že v roce 2016 bylo v EU registrováno celkem 142 úspěšných, neúspěšných a zmařených teroristických útoků, tedy v průměru jeden za přibližně dva dny. Jen třináct z nich měli na svědomí islámští teroristé, ale zemřelo při nich nejvíce nevinných lidí - 135.

Lidovky.cz: Co se týče útoku na londýnskou mešitu, kdy došlo k útoku z druhé strany, tedy extremistického Brita na skupinu mužů islámského vyznání, zdá se vám, že můžeme očekávat radikalizaci nadhodnoceně řečeno „velkého bílého muže“?

Nechápu termín „velký bílý muž“, spíše bych útok označil za dětinský a hloupý, protože pak tedy je malý černý muž nebo polomuž? Připadá mi to směšné. Radikalizace jednotlivých skupin obyvatelstva je pro Evropu velkým nebezpečím a je nezbytné o této hrozbě hovořit. Radikalizace muslimů v Evropě, stejně jako dalších menšin a samozřejmě i většinového obyvatelstva EU by byla katastrofou, která by mohla zvýšit napětí a přerůst ve střety. Doposud totiž to, co vidíme, jsou stále ojedinělé akce jednotlivců či malých skupin teroristů. Většina muslimů v Evropě se stále chová velice umírněně a poskytuje teroristům pomoc jen v omezené míře. Pokud by se ovšem pocit útlaku - a záměrně hovořím o pocitu, protože ve zlomových okamžicích lidé dají více na pocity, byť mylné, než na realitu - spojil například se sociální problematikou a vyloučením, mohla by se roztočit spirála násilí a nepochopení s tragickými důsledky pro všechny.

František Šulc František Šulc je novinář a bezpečnostní a vojenský expert. Od roku 1995 působil jako novinář v televizi Prima, v Lidových novinách a v časopisu Týden. Je zakladatelem internetových stránek věnujících se bezpečnostní problematice On War | On Peace. Specializuje se na mezinárodní vztahy a bezpečnostní tematiku. Od září 2010 působí jako poradce ministra obrany a je zodpovědný za koordinaci příprav Bílé knihy. Je spoluautorem několika publikací zaměřených na bezpečnostní témata.

Lidovky.cz: V posledních pár dnech proběhly několikeré zmařené pokusy, a to konkrétně na Champs-Élysées a bruselském nádraží. Reagují tyto útoky na nějaké události ve světě?

Nemyslím si, spíše mohou být vzájemně inspirované. Zatím se neprokázala žádná komunikační linka mezi pachateli, takže spíše jde o pokusy jednotlivců, než o koordinovanou kampaň.

Lidovky.cz: Útoky byly naštěstí nepovedené. Značí to, že byly rychle a zbrkle naplánované?

Tyto a další zmařené útoky jsou důkazem toho, že za prvé fungují bezpečnostní opatření v západních zemích a výměna informací, protože teroristé mají stále menší prostor pro provádění svých plánů. A za druhé, že se teroristům nedostává větší podpory, protože nejsou schopni být úspěšnější.

Jen pro představu, podle zmiňované zprávy Europolu v roce 2016 proběhlo v zemích EU 13 džihádistických útoků, z nichž 10 bylo dokonaných a zahynulo při nich 135 lidí. Kvůli podezření z teroristických aktivit či sympatií bylo přitom zatčeno 718 osob, oproti 687 v roce 2015 a 395 o rok dříve.

Lidovky.cz: Můžeme v tuto chvíli hovořit o silnějších džihádistických výzvách?

Ne. A to vzhledem k tomu, že Islámský stát výrazně ztrácí, bude klesat i jeho schopnost inspirovat. To neznamená, že se neobjeví nějaký jiný a nový inspirující prvek, nebo nedojde k obnově něčeho dřívějšího, vzpomeňme například na al-Káidu, která stále nezmizela.

Lidovky.cz: Myslíte, že nastal čas „osamělých vlků“, kteří mají poslední útoky na svědomí?

Pokud budou bezpečnostní opatření poměrně úspěšná a teroristé nebudou mít širší podporu, tak ano. Pachatelé budou více osamělí vlci či malé skupinky. To ovšem neznamená, že musí dojít k nárůstu počtu teroristických útoků a už vůbec ne jejich letality (počet zemřelých osob - pozn.red.). Útoky osamělých vlků nejsou většinou, co se počtu obětí týče, tak letální, jako ty koordinované, nicméně existují výjimky, stačí vzpomenout na Timothyho McVeighe, Anderse Breivika či Mohammeda Lahouaieje Bouhlela, který útočil nákladním vozem v Nice.

Lidovky.cz: Můžete odhadnout počet těchto „osamělých vlků“?

Ne, žádné relevantní číslo ani odhad neexistuje. Jedná se pouze o spekulace.

Lidovky.cz: Útočí nenadále, kdekoli. Dá se se jim nějak čelit?

Generál Karel Řehka ve výborném rozhovoru pro Aktuálně.cz před pár dny řekl, že se můžeme porazit jedině sami. Má naprostou pravdu. Strach a panika je přesně to, co chtějí teroristé šířit a pokud jim v tom budeme pomáhat, pokud budeme vidět teroristu za každým rohem, pokud dopustíme, aby se muslimové, ale i jakákoli další komunita, včetně většinového obyvatelstva radikalizovala a pokud budeme omezovat své svobody, pak prohrajeme a budeme žít ve strachu v kleci.