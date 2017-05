Experti: ANO krizovou komunikaci zvládlo, ČSSD nevyužila šok

Sociální demokracie nevyužila šok, který vyvolalo prohlášení premiéra a zdá se, že komunikační strategii teprve hledá, dodal nezávislý konzultant pro politický marketing Martin Joachymstál.



„Tohle je jenom jedna epizoda ze seriálu, je třeba ji zasadit do dlouhodobého kontextu toho, jak tyto dvě strany komunikují,“ řekl Komínek. Hnutí ANO podle něj vybudovalo svou komunikaci s voliči na tom, že v jeho čele stojí člověk, který má dost peněz a mohl by si je v klidu užívat - místo toho však vstoupil do politiky.

„Postavil si značku člověka, který se v podstatě obětoval pro Českou republiku a proti němu jsou tradiční politické strany, o kterých on tvrdí, že mu budou neustále házet klacky pod nohy,“ shrnul Komínek.

Ve chvíli, kdy premiér Sobotka přišel s tím, že by Babiš měl vysvětlit nejasnosti ve svém podnikání, nebo ho z vlády vyhodí, potvrdil tím podle Komínka to, co ANO tvrdí od nástupu do vlády. Pozice sociální demokracie je z jeho pohledu obtížná. „Bude se jim to strašně špatně obhajovat, protože v očích voliče Sobotka rozbil úspěšnou vládu,“ míní Komínek.

Podle Joachymstála se Sobotkovi podařilo Babiše zaskočit. Sociální demokracie si ale nechala přebrat iniciativu a vývoj po Sobotkově výkopu lépe zvládlo ANO. „Po tom, co premiér včera přišel s tím šokujícím prohlášením, by člověk čekal, že má nějaký plán. Problém je, že jeho strana zatím zaostává v komunikaci a nechává si sebrat tu původní iniciativu,“ uvedl.

Dokladem je třeba celostránkový inzerát ANO, který ve středu vyšel ve většině velkých českých deníků. Babiš je na něm s ústy přelepenými lepicí páskou a velkým nápisem PROČ? „Využívá toho, že řada voličů vůbec netuší, co se dělo. Využívá té nevědomosti a snaží se to otočit tak, že oni jsou vyhazováni ze zlovůle tradičních politiků,“ zhodnotil postup ANO Joachymstál. „ANO se taky podařilo hodně rychle dát dohromady stranický tým. Poslanci a ministři se za Babiše postavili jako jeden muž a podpořili ho,“ podotkl. Aktivnější komunikaci předvedlo hnutí také na sociálních sítích.

Vysvětelním je podle Joachymstála i to, že Sobotka rozehrál spíše politickou hru a musí teď vyčkávat, jak se zachovají jeho spolustraníci, koaliční partneři, prezident i ostatní politické strany. „Do jisté míry musí čekat na další vývoj, ale v podstatě už ztrácí iniciativu. Pokud si na Babiše připravili nějakou „knihu hříchů“, tak by ji měli začít nějak systematicky komunikovat a vysvětlovat,“ připomněl Joachymstál materiál Sobotkových poradců, o němž před týdnem informoval Deník.

Z hlediska politického marketingu ANO podle Joachymstála zvládá lépe nejen aktuální roztržku ve vládě, ale i dlohudobou komunikaci s voliči. „Přišli s kontinuální propracovanou komunikací, která se opírá o výzkumy a pracuje s voliči. A lidi mu díky tomu více věří,“ shrnul.