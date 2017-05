Exprimátor Svoboda se nemusí omluvit Rittigovi, potvrdil soud

„Žalobce (Rittig) je osobou veřejně známou. Pokud je někde konstatováno, že se měl nebo neměl s někým sejít, myslím si, že to není výrok, který by zasahoval do jeho osobnostních práv,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Milena Opatrná. Dodala, že žalovaný výrok by nebyl schopen zasáhnout do osobnostních práv kohokoliv. Požadovaná omluva za něco, co měl mít žalovaný Svoboda údajně na mysli, by byla podle soudkyně nepřiměřená.



Rittig bude muset uhradit Svobodovi náklady soudního řízení ve výši 10.400 korun plus další částku za odvolací řízení, která teprve bude stanovena.

Primátora Svobodu odvolali zastupitelé při tajném hlasování v květnu 2013, nahradil ho Tomáš Hudeček (TOP 09). Svoboda pak v rozhovoru pro Lidové noviny nazvaném „Už od srpna jsme tušili, že přijde rána“ řekl, že postup TOP 09 měl podporu vlivných podnikatelů. „Když se člověk dozví, že v jedné restauraci sedí vysoký činitel pražské topky s pány (Tomášem) Hrdličkou a Rittigem, tak ho to zaujme,“ uvedl. Schůzka se prý odehrála v den hlasování.

Podle Rittiga jsou Svobodova tvrzení smyšlená a nemají jakýkoliv reálný základ. V žalobě žádal, aby se mu bývalý primátor omluvil za neoprávněný zásah do občanské cti a lidské důstojnosti, a to jednak osobním dopisem, jednak veřejně v Lidových novinách. Finanční zadostiučinění Rittig nepožadoval, pouze náhradu nákladů soudního řízení.

Pražský městský soud žalobu už v červenci 2015 zamítl s tím, že čtenáři nemohli výrok chápat tak, že se Rittig na odvolání primátora podílel. To, že se někdo s někým sešel v restauraci, není na české politické scéně podle soudu něčím, co by mohlo někoho poškodit.

Média Rittiga i Hrdličku opakovaně označovala za „kmotry“ ODS, kteří mají velký neformální vliv na rozhodování pražského magistrátu, zejména na jím vypisované zakázky.