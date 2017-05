Exšéf strážníků v Brně Přikryl je na svobodě. Odpykal si třetinu trestu

Přikryl si trest odpykával v břeclavské věznici. Vinu popíral a trest se snažil zvrátit. Opakovaně žádal o odklad výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Do věznice nastoupil loni koncem října. Radiožurnálu potvrdila rozhodnutí o propuštění pracovnice soudu Lenka Konečná. „Dnes u zdejšího soudu proběhlo zasedání, kde se rozhodlo o podmínečném propuštění pana Jaroslava Přikryla. Byl propuštěn z výkonu trestu,“ uvedla Konečná bez bližšího zdůvodnění.



Okresní státní zástupce Jiří Zemek Radiožurnálu řekl, že nebyl důvod Přikrylovu žádost zamítnout. Přišla po vykonání třetiny trestu, což zákon umožňuje. Přikryl se prý ve vězení choval vzorně a i u soudu opakoval, že činu lituje. Nyní se nesmí ve zkušební době 2,5 roku dopustit žádného trestného činu.

Přikryl dostal trest za to, že 20 známým zahladil dopravní přestupky tak, aby za ně neplatili pokuty. Vše se řešilo domluvou.

Městský soud v Brně ho za to poslal na 1,5 roku do vězení. Stejný soud později trest zvýšil o dva měsíce prostřednictvím souhrnného trestu. Přikryl se podle verdiktu dopustil i neoprávněného nakládání s osobními daty lidí. Nechal si vytáhnout z evidence městské policie případy, na nichž chtěl ukázat to, že jeho postup při údajném zahlazování pokut byl běžný.

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně se trest nakonec znovu snížil na 1,5 roku vězení. Od potrestání za neoprávněné nakládání s osobními údaji soud upustil. Přikryl neuspěl ani s dovoláním k Nejvyššímu soudu a jeho stížnost letos odmítl i Ústavní soud.