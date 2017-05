Exsenátor Novák převzal obvinění. Hrozí mu 13 let vězení a pokuta 36 milionů

Novák čeká od prosince 2016 v německém vězení, jestli ho soud vydá do Česka. Státní zástupce mu zatím nechal obstavit 53 nemovitostí v hodnotě 21,5 milionu korun. Dalších 15 milionů nechal zmrazit na bankovních kontech.



Jak informoval server iRozhlas.cz, rozhodnutí o vydání exsenátora do Česka se stále odkládá a bude nejdříve v červenci. Nováka, Daniela Ježka a dalších 22 politiků, podnikatelů a úředníků zadržela policie loni v prosinci. Dle policejního vyšetřování vymyslela tato skupina lidí systém, skrz který putovaly evropské peníze ke spřízněným projektům. Novák s Ježkem přitom stáli v čele a určovali, kdo v Ústeckém a Karlovarském kraji získá dotace.



Bývalý senátor Novák při samotném zásahu pobýval v USA a zatykač se nedařilo doručit ani do Německa. Obvinit se ho povedlo až nyní. „Policie zahájila doručením usnesení jeho trestní stíhání. Vzhledem k tomu, pro jaké trestné činy je obviněný stíhán a jakou škodu měl trestnou činností způsobit, lze vzhledem k jeho majetkovým poměrům, dospěje-li věc do stadia řízení před soudem, očekávat potrestání peněžitým trestem až do výše 36,5 milionu korun,“ konstatuje o obstavení nemovitostí a peněz státní zástupce Tomáš Minx pro iRozhlas.

Novák se snaží vydání do Česka všemožně zabránit. V Německu si najal uznávaného advokáta a univerzitního profesora Heiko Ahlbrechta. Ten je jedním z mála expertů, kteří působí v extradičního práva a problematiky vzájemné právní pomoci.