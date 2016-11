Extrémní turistika: můžete jet taxíkem do Damašku či lyžovat do Afghánistánu

Mohammed dříve pracoval jako zdravotní bratr. Uvědomil si ale, že si více vydělá, když bude vozit senzacechtivé turisty ze Západu na nekonvenční zážitkové výlety. Za den strávený v antickou historií proslaveném městě Baalbek severovýchodně od Bejrútu si nechává platit 100 dolarů (asi 2500 korun). Mohammed ale nevozí zájemce, aby se podívali na antické památky. Ukazuje jim konopná pole v úrodném údolí Bikáa a seznamuje je se svým bratrancem z Hizballáhu.



To je samo o sobě netradiční, jednoho dne jej ale skupinka přesvědčila, ať jede dál a ukáže jim i hranice se Sýrií. „Souhlasil jsem. Už jsem tam dřív byl a myslel jsem si, že se vrátíme hned poté, co si to tam prohlédnou,“ řekl pro web Middle East Eye. Zvědavost jeho klientů ale byla větší, než čekal. Oznámili mu, že pojedou taxíkem až do Damašku. Protože neuměli arabsky a nechtěli se nechat odradit od nezodpovědného plánu, rozhodl se, že je na projížďku vezme sám.

Libanonští taxikáři nemohou vjet do Sýrie, proto se rozhodl, že pojede také jako pasažér a domluvil se syrským taxikářem cestu do Damašku. Řidič se rozhodl objet oficiální hraniční přechod horským průsmykem. „V podstatě tam ani nepoznáte, že jste už v Sýrii. Vše vypadá pořád stejně. Až když taxikáři přišla textová zpráva o překročení hranice, pochopili jsme,“ popsal Mohammed, jak to na hranicích chodí.

Jakmile přišel Mohammed na řidičův plán, donutil jej vrátit se na hranici. Věděl totiž, že pokud by Asadovi vojáci zjistili, že jeho zahraniční přátelé přijeli ilegálně, hrozil by jim rok až pět let ve vězení.

Zastavili je ale na checkpointu 20 kilometrů od hranic. Parta turistů logicky budila podezření. Řidiče strážní sebrali rovnou neznámo kam. „Vaši přátelé sem přijeli ilegálně, půjdou proto na týden do vězení,“ vyhrožovali pak Mohammedovi a jeho klientům.

Z problémů jim pomohl až přítel z Hizballáhu, který přijel a vyjednal, že se mohou vrátit do Libanonu, pokud si nechají zrušit razítka o vstupu do Sýrie, která obdrželi na libanonské straně hranice. Rozzlobený přítel, který je ze svízele musel vytáhnout, se s Mohammedem přestal bavit a zpět tak museli 20 kilometrů pěšky.

Poučení pro Mohammeda? Začal jezdit na extrémní výlety do Damašku, za což si nechává od turistů platit 170 dolarů (téměř 4300 korun) za den.

Je libo Afghánistán či Somálsko?

Damašek je poměrně bezpečným místem v porovnání se zbytkem Sýrie. Od chvíle, kdy Asadovy jednotky obnovily kontrolu nad většinou centra, život se vrátil téměř do normálu. „Obecně je centrum bezpečné, jen na několika místech jdou poznat náznaky války,“ řekl pro Middle East Eye argentinský cestovatel Pablo Sigismondi. Z výškových budov je podle něj vidět v dáli stoupající kouř a hluk z oblastí, kde operují rebelové.

Podle Argentince jsou lidé velmi pohostinní a cizince vítají s otevřenou náručí. Není však typickým cestovatelem, v minulosti už byl v centrech jiných konfliktů, v Gaze, Iráku, Kosovu, Jižním Súdánu i Středoafrické republice.

Takové destinace nejsou ničím neobvyklým pro klienty britské cestovní kanceláře Untamed Borders. Ta nabízí dovolenou v několika nepřístupných lokacích. Na seznamu cílových destinací jsou například Afghánistán či Somálsko.

Západní turisté v Bejrútu spoléhají na schopné taxikáře, zorganizovat ale zájezd v takovém Afghánistánu vyžaduje svědomitější přípravu. Zakladatel firmy James Willcox popisuje, že je důležité mít informace přímo z místa. Informace jim poskytují organizace, jež je získávají od jedinců, kteří mají vhled do bezpečnostní situace. Tím se minimalizuje risk na „únosnou mez“.

V regionech jako je Bamyan, kam každoročně jezdí turisté lyžovat, údolí Pandžšír, kde se sjíždí v kajacích řeka, nebo Vachánský koridor, kde pořádají trekky na koních, jsou podle Willcoxe risky minimální. „Od doby, co mezinárodní společenství v těchto provinciích zajistilo mír, žádný útok rebelů nehrozí,“ uvedl Willcox s tím, že tam jeho společnost jezdí už sedm let.

Nevylučuje ani, že Sýrie se stane nově navštěvovanou destinací. „Vím o lidech, kteří tam za současné situace jeli. Sám jsem tam před válkou byl několikrát. Zatím ale nemáme dostatek insiderů přímo na místě, abychom mohli zaručit dostatečnou bezpečnost našim klientům,“ podotkl Willcox.

Adrenalinové cesty podle něj vyhledávají všichni. Demografie nenabízí jednoznačnou odpověď. „Jeli s námi lidé ze čtyřiceti zemí světa, 25-40 procent z nich tvoří ženy. Věkově jsme měli klienty od 20 až do 80 let,“ popsal, jak širokou má zákaznickou základnu britská cestovní kancelář.