Ezo Zrzka v Hollyweedu: Dočasně nezaměstnaná bezdomovkyně se stále směje

Mohla bych 2016 zhodnotit jako další rok, kdy jsem se nestala slavnou, bohatou a úspěšnou. Ale já žiju, přátelé, v přeludu jménem pozitivní myšlení!



Každý den děkuji. Žiju vděčností za to, co je. Neřešim, co neni, páč bych se musela zbláznit. Žiju Vděkem a Láskou. Zkusili jste to někdy?



Já to jedu takhle nějak:

Děkuji za život.

Děkuji, že mám oba rodiče naživu.

Děkuji za jejich nekonečnou lásku a podporu (Tady máš bichli ekonomie, kdybys šla na tu hopsavou školu.“- táta před přijímačkama na JAMU)

Děkuji, že žije moje sestra, i když by se mohla zdát nudná, protože nepije, nejí maso a chce ve svým životě pomáhat lidem. Není ani trochu nudná. Akorát není oficiálně kůůůůl pro centrálu všech olajkovaných narcisistů a militantních estétů Instagram. V Los Angeles je teda v podstatě považována za mrtvou, když není na Instagramu. Ovšem pokud teoreticky existuje Bůh, asi jí miluje víc než mě, pač já chlastám a pomáhám maximálně „slovním průjmem“, jak mi neustále připomíná můj oblíbený fanoušek.



Téma na terapii: Proč žárlím na svou sestru ve vztahu k Bohu a co to má společnýho s mýma daddy issues?





Děkuju za báječnou zrzavou babičku K., která si zase ušetří skoro celej flakon Chanelu číslo pět, než jí dám příští rok další, děkuju za dědečka Doláka, kterej mi už pětkrát řekl, že četl, jak nikdo nechtěl vzít roli té prostitutky, ale Jůlie Robertsů to zahrála a podivé, od té doby dostává samé Oscary!

Děkuji za četné střechy nad hlavou, za všechny kamarády, kteří mi v Praze poskytli azyl i s písničkou.

Alena Doláková Narodila se ve Vyškově, ale dětství strávila v Brně. Vystudovala činoherní herectví na JAMU, už za studií hostovala v Národním divadle v Brně. Po škole vystupovala čtyři měsíce v profesionálním divadle v Anglii. Od roku 2012 je členkou souboru Kašpar, který působí v pražském Divadle v Celetné. Zahrála si v seriálech Crossing Lines, Případy 1. Oddělení, Četnické trampoty, v pohádce Tři bratři či ve filmu Ztraceni v Mnichově v připravovaném anglickém filmu Interlude in Prague Sledovat ji můžete i na Instagramu.

Děkuji za všudepřítomnou lásku, kterou si až na PMS plně uvědomuji.



Děkuji za minulost, kterou musím přijmout.

Děkuji za příjemnost, kterou musím minout.

Děkuji za příjemnosti, který jsem neminula.

Děkuji, že žiju v míru.

Děkuji za zdraví, tekoucí vodu, elektřinu, topení a oblečení.

Děkuju za kabelku z H&M, která je snad nafukovací, jinak nechápu, jak jsem z ní mohla žít týden.

Děkuju za cukroví, i když se mi chtělo blinkat.

Děkuju za fernet na to blinkochtění, i když se mi po něm chtělo blinkat ještě víc.

Děkuju za možnosti cestovat, pracovat, rozvíjet se, bořit hranice a sněhuláky malejm dětem (jasně, že jsem to neudělala!).

Děkuji za rovnoprávnost žen, děkuji za nerovnoprávnost v posteli.

Děkuju, že můžu volit a nemusím proti ničemu bojovat.

Můžu totiž místo boje svobodně tvořit.

Děkuju za ten požehnanej vole lajf!

Až si s Tebou, Bože, vyřeším ty daddyišůz.

Až zjistím, že jsi stejně jako Láska všude a možná ani nejsi chlap, tak bych s Tebou nemusela mít problém, ačkoliv už jsem si vlastně na 4.1. 2017 napsala do diáře: „Od tohoto dne nemám problém s muži ani se ženami a mám spoustu peněz a práce.”

Až se smířím s tím, jak šťastná už teď v tý (jistě přechodný) nezaměstnanosti su.

Až si nás víc na týhle zemi uvědomí, že to stěžování si je mimo, protože moc nemáme na co.

Až si uvědomíme, že čím víc si stěžujeme, tím víc máme na co.

Až si uvědomíme, že ač jsme různě vnitřně i z venku rozbitý, tak jsme mnohem víc kůůůl před Bohem i na Instagramu než si myslíme, budem se moct usmát a vydat se vstříc šťastnýmu novýmu.

Anebo se můžem mračit, nadávat. Být zakomplexovaně naštvaní lidi z malinkatýho státu, co řeší minulost, podrazáky a kdo co udělal špatně (“Já nic! já tu jen sedim u piva a stěžuju si, aby mě náhodou někdo nemoh kritizovat, že něco dělám špatně, když nic nedělám!“) a neuvědomuje si, jak dobře se máme.

Žijeme v nejkrásnější zemi na světě (jo, pořád tu chci trochu zůstat, nebo aspoň v tý Anglii), máme střechu nad hlavou (kdo nemáte, doporučuju gauče z Ikea a tašku H&M - může se mi někdo ozvat skrz sponzoring?).

Určitě se najde někdo, koho můžeme bezmezně milovat.

Můžeme se nehledě na pohlaví či finanční možnosti vzdělávat.

Můžeme na sobě pracovat.

Můžeme se každým dnem měnit, posouvat se, překonávat sami sebe.

To šovinisticky depresivní Pupendo, kde se zas všechny ženský postavy hystericky zamilovávaly do lehce pupkatýho sebelítostivýho opilce, mi i tyto Vánoce připomnělo, do jak požehnané doby jsem se narodila. Děkuju za to. Každý den.

A Slávek Horák mě už potřetí přesvědčil, že natočil absolutně výjimečný film se silnou ženskou, emocionálně nepřepjatou, přitom srdcervoucí, hrdinkou v hlavní roli. A hele, ono to jde!

Stejně jsem do toho Polívky zamilovaná v obou filmech.

Další téma na terapii: Jak můžeš být feministka, když miluješ Bolka Polívku, jak hraje šovinistický opilce? Poznámka k daddy issues: Ty jeho postavy nedokáží dávat najevo city, ale stejně ju miluje nejvíc na světě a je to krásný a dojemný a je to další důvod k vděku.

Takže zpátky k vděčnosti: Žiju. Se všema končetinama, smyslama, bez postižení (tady by se někteří mohli hádat), žiju v Lásce a Míru. Vytvářím si totiž Lásku a Mír.

Pořád se mračíte? Aspoň nejste fejk jako ta podivná Ezozrzka nebo Amíci, viďte?

Fejk it antil ju mejk it anebo buďte neustále veřejně nešťastní, třeba tím něčemu pomůžete!

Vaše (skoro) vždy LA usměvavá, protože důvod se vždycky najde (je rok 2017, například, příště budu psát o veškerejch hollywoodskejch celebritách, například)