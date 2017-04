Facebook sklízí, co zasel. Potřebuje bránit živým videím zabijáků, ale neví jak

Thajec, který se natočil při oběšení vlastní dcery a následně sebe sama. Američan, který svoje osobní problémy řešil sérií videí a v jednom z nich se natočil, jak na ulici v Clevelandu zastřelil kolemjdoucího. Švédští mladíci, kteří v lednu natočili, jak znásilňují ženu.



Tyto případy z nedávné doby vyvolávají otázky, jestli se služba Facebook Live, umožňující vysílat natáčené záběry živě, nevymkla její mateřské společnosti z rukou. Ta totiž nemá většinou šanci ihned reagovat a v reálném čase ovlivnit obsah, který uživatelé sdílejí.

Problém s kontrolou obsahu na svých serverech mají všechny sociální sítě. Největší pozornosti se ale dostává Facebooku, který sklízí, co zasel. Taktikou společnosti je poslední dva roky přimět co nejvíce uživatelů, aby sdíleli více obsahu a především videí a fotografií. Vycházejí totiž z představy, že hledáčky mobilních telefonů a fotoaparátů se staly nejdůležitějším prostředkem pro sdílení životních událostí se svými přáteli, jak připomíná americký list The New York Times.

„Máme před sebou mnoho práce. Budeme se snažit dělat, co půjde, abychom předešli tragédiím, jakou byla i tato,“ uvedl před týdnem v reakci na zastřelení bezbranného důchodce v Clevelandu šéf Facebooku Mark Zuckerberg.



Facebook nemůže o moc více

Přesto se stala firma terčem kritiky kvůli tomu, že na neštěstí reaguje přednastavenými odpověďmi a trvá jí dlouho, než násilná video ze svých serverů stáhne. Brání se však, že při americkém incidentu zareagovala rychle. Video se zastřelením bylo online hodinu a půl, než jej jiní uživatelé nahlásili, a poté Facebooku trvalo pouze dvacet minut než bylo odstraněno.

V thajském případě však „visela“ dvě videa online dokonce téměř celý další den a viděly je stovky tisíc lidí. Podle expertů na internetové soukromí přesto neexistuje z praktického hlediska o mnoho více, co by mohl Facebook dělat, ačkoliv existuje prostor pro zlepšení.

Podle Daphne Kellerové ze Centra pro internet a společnost na univerzitě ve Stanfordu byl čas reakce Facebooku ve skutečnosti dobrý. „Není reálné, aby reagoval rychleji,“ uvedla pro server Quartz s tím, že se sociální sítě musí zabývat masivním množstvím hlášení uživatelů, z nichž je spousta nepodložená.

„Nemyslím, že bychom měli být autory pravdy. A už vůbec nechceme být jejími hodnotiteli,“ uvedla před několika dny v rozhovoru pro britskou stanici BBC provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová. Firma nechce být viděna jako vydavatelská společnost.

Média jako každá jiná

Podle ředitele britské PR společnosti WPP Martina Sorrella by ale naopak měl Facebook a další společnosti vlastnící sociální sítě akceptovat, že jsou mediálními firmami a více kontrolovat obsah, který se na jejich serverech zveřejňuje. „Jsme znepokojeni, že nechtějí přiznat, že mají stejnou zodpovědnost za svůj obsah jako třeba vy, což je základní problém,“ uvedl v rozhovoru pro americkou stanici CNBC Sorrell.

V tomto směru už alespoň Facebook dříve slíbil, že najme více zaměstnanců, jejichž úkolem bude monitorovat příspěvky s přímými přenosy. Tento přístup ale má podle Kellerové své limity. Podle vlastního vyjádření má společnost už nyní tisíce zaměstnanců, jejichž náplní práce je kontrola živých příspěvků, je těžké o ještě vylepšovat.

Nabízelo by se nahradit je umělou inteligencí, navrhuje server Quartz. Už nyní ji společnost používá k tomu, aby se zbavovala dětské pornografie, teroristických videí nebo obsahem chráněným autorskými právy. To chce podle viceprezidenta společnosti Justina Osofskyho také Facebook ještě dále rozšířit. Ale i umělá inteligence potřebuje být obsluhována a kontrolována lidmi.

Problémem je ovšem to, že někdy i násilný obsah může být užitečný, například jako důkaz v nějakém případu. „Na internetu budou vždy problémy s odporným a nějakým způsobem urážlivým obsahem,“ uvedla Sophia Copeová, advokátka ze společnosti na ochranu digitálních práv Electronic Frontier Foundation. Podle ní není Facebook odpovědný za násilí konané jeho uživateli. Důležité ale je, aby společnosti jako on byly transparentní ve způsobu, jakým závadný obsah zneškodňují.

Policie chce větší kontrolu

„Neviním z toho neštěstí Facebook. Nejsem ani naštvaná na lidi, kteří video sdíleli z důvodu rozhořčení nebo zarmoucení, které v nich vyvolalo,“ uvedla například podle agentury AP Chiranut Trairatová, manželka Thajce, který zavraždil jejich dceru i sebe samotného.

I proto, že za násilí jsou zodpovědní především jeho pachatelé, postupně politické síly a bezpečnostní složky hledají cestu, jak mít větší šanci zabránit takovému obsahu na sociálních sítí.

Thajská policie ve středu oznámila, že bude hledat způsoby, jak urychlit odstraňování „příspěvků s nevhodným obsahem z internetu“, aby se nespoléhala pouze na automatické kroky sociálních sítí.

Dílčím krokem může být také plán Evropské komise zavést legislativní kroky k harmonizaci metod, kterými internetové platformy jako Facebook, Twitter či Google postupují proti projevům nenávisti a podněcování k násilí. Upozorňuje také na velké rozdíly v „přístupu k odstraňování ilegálního obsahu, jako jsou výzvy k terorismu či projevy nenávisti“.