Fašizující oponenti, šašci z pražské kavárny a terče Herman se Sobotkou. Ovčáčkův Twitter v datech

Server Lidovky.cz detailně prošel 2606 tweetů, které Ovčáček napsal od začátku své twitterové „kariéry“ do 31. října 2016, kdy vyvrcholila kauza s bojkotováním oslav výročí vzniku Československa.

Ovčáčkovy terče

Podívejte se, o koho se otřel na Twitteru

Angažovaným tvůrcům doporučím další námět. Nějakou pěknou satirku na téma Bakala, miliardy a OKD. @PREZIDENTmluvci, 23. října 2016

Z analýzy dat vyplývá, že na twitterové zdi mluvčího Hradu se objevilo 473 kontroverzních tweetů. To znamená, že každý pátý Ovčáčkův tweet je útočný, urážlivý a není jasné, jestli jde o stanovisko hlavy státu. Do konečného součtu jsou zařazeny i odkazy na server Parlamentní listy (72), které mimo jiné přináší nejvíce rozhovorů přímo s prezidentem Milošem Zemanem a často útočí na oponenty Hradu.

Nejvíce se Ovčáček v příspěvcích opřel do takzvané pražské kavárny, reprezentující opozici proti Miloši Zemanovi. „Pražská kavárna v antizemanovském zápalu minutu po minutě pitvá cestu na státní pohřeb. Jak řekl klasik: klaunů máme málo, zato šašků hodně,“ napsal například v říjnu.

Dále se nejvíce naváží do ministra kultury Daniela Hermana, který s Hradem vedl spor o vyznamenání svého strýce Jiřího Bradyho. „Opravdu kulturní ministr. Média pilně zásobuje podivnými zkazkami a vesele tak kvůli svým zájmům dupe po státním svátku 28.10,“ uvedl Ovčáček v jednom z tweetů.

Demise premiéra

Těsně za Hermanem je premiér Bohuslav Sobotka. „Více Čechů by si přálo demisi premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a celé vlády než odchod prezidenta Miloše Zemana,“ vykládal mluvčí například průzkum veřejného mínění.

Ušetřen nezůstal novinář Ferdinanda Peroutka, jehož článek Hitler je gentleman, se snaží už více než rok a půl Ovčáček najít. „Písemný rozsudek v kauze Peroutka doručen. Text studujeme, příští týden sdělíme další postup. Připomínám, že pan prezident verdikt 3:1 vítá,“ oslavoval Ovčáček výsledek soudu, který nařídil kanceláři prezidenta omluvu, ale v dalších třech bodech „vyhrála“.



Jeho tweety velmi často směřují i na veřejnoprávní Českou televizi. „Zestátnění by svobodu neomezilo. Naopak. Důsledkem by byla větší objektivita a vyváženost. Z ČST Praha by se konečně stala Česká televize.“ Zkrátku ČST Praha - symbolizující odkaz na televizi v dobách totality - používá Ovčáček často, .

A nakonec má hradní mluvčí v hledáčku i skupinu Ztohoven - umělce , kteří vyměnili na Hradě standartu za trenky. „Tváře novodobého českého fašismu,“ napsal k fotce Ztohoven u soudu.

Prezidentův mluvčí se tak v konečném součtu podle analýzy serveru Lidovky.cz „otřel“ o 172 lidí, institucí, či skupin. Navíc z dat jasně vyplývá, že počet tweetů i kontroverzních příspěvků se poslední měsíce začal radikálně zvedat. Za říjen mluvčí napsal 139 urážlivých či útočných příspěvků, což je víc, než za celý loňský rok.

Podle mediálních expertů Jiří Ovčáček už dávno vystoupil ze své role nižšího státního úředníka a stal se politickou figurou. „Jeho prací je vše zařídit a zorganizovat tak, aby se dostaly myšlenky pana prezidenta k veřejnosti. Ale v tom mluvčí prezidenta selhává, budí kontroverzi, vyvolává konflikty a uráží lidi i instituce kolem sebe. Tím strhává pozornost sám k sobě, to nemá s profesionální komunikací nic společného a podle mého názoru tím poškozuje samotného prezidenta,“ míní mediální expert Ondřej Kubala.

Tlak odborné veřejnosti dokonce přiměl kancléře Vratislava Mynáře, aby se rozhodl vypracovat analýzu Ovčáčkových tweetů, což přislíbil v rozhovoru pro Českou televizi. Po seznámení s výsledky dat serveru Lidovky.cz ve středu Mynář přislíbil, že si s prezidentovým mluvčím o jeho aktivitách na Twitteru promluví.



Jiří Ovčáček o své funkci v DVTV.



VIDEO: JIří Ovčáček v DVTV o svém Twitteru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Rozumím, kam se mě snažíte dotlačit. Můžu a udělám to. S panem Ovčáčkem si promluvím, aby uváděl informace, které jsou jeho ryze jeho vlastní názor. Mohu ho požádat a požádám ho, aby legitimizoval soukromý twitterový účet, aby uvedl jestli je soukromý nebo pracovní, to mohu. Mohu mu to dát do pracovní smlouvy,“ prohlásil pro Lidovky.cz Mynář.

Proti vyjadřování Ovčáčka ale šéf hradních úředníků nic nemá. S rámcem mluvčího výroků je prý dobře seznámen i prezident. „Můžeme sice polemizovat o nějakých slovíčkách, ale primárně si myslím, že za kancelář, za Hrad a pana prezidenta v tom nevidíme problém,“ dodal.

Server Lidovky.cz se v analýze Ovčáčkova Twitteru inspiroval americkým deníkem The New York Times, který 23. října vytvořil seznam 282 lidí a institucí, které na Twitteru urazil prezidentský kandidát Donald Trump.