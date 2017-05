PUNČOCHÁŘ: Fenykl je fantastický a zdravý. Jak ho připravit?

Ať už půjdete nakupovat do supermarketu nebo na farmářský trh, v poslední době se hodně objevuje zelenina a koření v jednom. Fenykl. Už se vám jistě stalo, že jste po něm pokukovali, dokonce jste ho vzali do rukou a následně vrátili zpět, jelikož jednoduše vlastně vůbec nevíte, co s ním. A to je čas změnit.

Fenykl je fantastická zelenina, která má v kuchyni mnohé využití a to nejen ve formě suroviny, ale i jako koření. A navíc umí být superekologická, u fenyklu se totiž může spotřebovat každá jeho část. Stonek, listy, horní „vlásky“ i semena.

Začneme s fenyklem jako kořením, které je velmi dobré na zažívání a žaludek. Fenyklový čaj zná nejedna maminka, která řeší, že její dítko bolí bříško. Fenyklový čaj totiž zabírá velmi spolehlivě, a nejen na děti. Usušená semena fenyklu můžete také přidat do vývarů, tedy hlavně do rybího. Tomu dodá fenykl krásnou vůni a pěkně ho zjemní. Usušená semínka se mohou používat i při přípravě dresinků či marinád. Dejte semínka do hmoždíře, rozdrťte a přidejte citronovou kůru a extra virgin olivový olej. Vše smíchejte a vznikne vám jednoduchá marináda na jehněčí maso. Maso nechte marinovat až čtyři dny a pak s ním rovnou na gril nebo do trouby. Fenyklová vůně krásně prostoupí celé maso.

Další část fenyklu jsou tzv. fenyklové vlasy, tedy ta část, která je úplně navrchu zeleniny. Ani ty nejsou k zahození, mají velmi dobrou chuť a hlavně jsou aromatické, tudíž z nich jde připravit skvělý fenyklový olej. Vlasy a všechen odpad z krájení fenyklu vložte do extra virgin olivového oleje, zahřejte na 80 stupňů a nechte asi den louhovat. Následně olej přeceďte a máte fenyklový olej, který se hodí k rybě, do salátů nebo do majonézy či dresinků.

Samotná zelenina se může připravovat za studena či za tepla. Ve studené variantě je hned několik možností. Jedna z nich je oblíbený toskánský předkrm, kdy se fenykl jen natrhá či nakrájí na měsíčky, připraví se kvalitní olivový či olej, ať už samotný, nebo s příchutí a fenykl slouží jako lžička. Jednoduše si namáčíte fenykl do oleje, což navnadí chuťové pohárky, ale díky vlastnostem oleje i fenyklu zajistí dobré trávení. Druhá možnost je nakrájet fenykl na tenké plátky a jelikož jde o celkem tvrdší zeleninu, namočte plátky na 15 minut do studené vody s ledem. Fenykl tak hezky zkřehne. Takto připravený se pak hodí do salátů všeho druhu.

Vařený i pečený I teplá příprava má několik možností. Já vám představím dvě základní – vařený v mléce nebo pečený v bylinkách. Vždy používejte celý očištěný fenykl. Připravte si osolené mléko a pomalu vařte. Ale pozor, fenykl plave a je třeba ho zatížit například talířkem, aby se uvařil všude. Druhá varianta je fenykl péct – stačí si připravit do pekáčku alobal, na který dáme asi 300 gramů hrubozrnné soli a bylinky dle chuti. Na sůl položíme celý fenykl, zakápneme extra virgin olivovým olejem, zabalíme do alobalu a pečeme 30 – 40 minut na 170 stupňů. Ať už si vyberete tu či onu počáteční přípravu, po vyndání fenykl rozkrájejte na plátky, měsíčky či jak vám vyhovuje a pečete na pánvi na oleji či másle čtyři minuty po každé straně. Můžete přidat rozdrcený česnek ve slupce a další bylinky. Takto připravený fenykl se skvěle hodí jako příloha místo brambor nebo jako výborné vegetariánské jídlo.