Festival láká na švédské stoly plné filmů. ‚Hradiště má jedinečnou atmosféru‘

UHERSKÉ HRADIŠTĚ/PRAHA O víkendu začíná v Uherském Hradišti třiačtyřicátý ročník Letní filmové školy (LFŠ). Devítidenní festival není školou s povinnou docházkou. „LFŠ je nesoutěžní přehlídka filmů. Ale návštěvníci se mohou kromě sledování snímků také filmově vzdělávat. Pořádáme přednášky a diskuzní setkání s tvůrci a osobnostmi,“ říká mluvčí festivalu Lenka Horáková Zemánková. Přehlídku pořádá Asociace českých filmových klubů.

Letos je vizuálním symbolem festivalu bohatý švédský stůl, ze kterého si má každý vybrat svůj film. Velká část programu je věnována švédské kinematografii. „Lidé si oblíbili například němé filmy s živou hudbou. Nabízíme i filmy pro dospělé přístupné od osmnácti let,“ říká mluvčí.



„Těším se na naprosto specificky příjemného ducha, které Uherské Hradiště má. Ospalé městečko během festivalu ožije. Je to tam obyčejné v dobrém slova smyslu. Jsou tam normální ceny a když už se objeví nějaká celebrita, užívá si přehlídku mezi ostatními. Je to zkrátka normální festival. Bude to můj desátý ročník a stále mě baví doprovodný program, happeningy a život v parku,“ říká Ondřej Fencl, publicista a zpravodaj Lidových novin z LFŠ.



Festival láká filmové fanoušky i obyvatele jihomoravského města na výstavy, projekce zdarma na náměstích nebo hororů v parcích. Bohatý doprovodný program myslí i na děti, během festivalu se hrají divadla, pořádají se sportovní utkání. Vystoupí Vojta Dyk s B-side bandem a skupina Tatabojs.



Historie LFŠ Letní filmová škola vznikla v šedesátých letech. Původně to byla undergroundová záležitost, kde se promítaly zakázané filmy pro členy filmových klubů a studenty.

„Na filmovku jedu s přáteli na týden, počtvrté v řadě. Letos vyměním koleje za hotel, vyjde to cenově nastejno. Baví mě dramaturgie, LFŠ má kvalitní a bohatý program. Miluji tu atmosféru malého města. Mám vyhlídnuté staré sci-fi ze šedesátých a sedmdesátých let a první díl Planety opic. Uvidím ty filmy znovu, ale na velkém plátně. Je skvělé, že o přestávkách si můžu dát ve stanu dobré kafe,“ říká student z Brna a filmový nadšenec Sebastian Kheml.



Festival tradičně probíhá téměř v centru Uherského hradiště a přilehlém parku. Je prostoupen celým městem. Přes pět tisíc akreditovaných účastníků každoročně těší místní kavárníky a restaurace. Projekčními místy se kromě několika kin stanou i místní divadla a tělocvična.

„Velkým zájem je o filmy Křižáček a Svět podle Daliborka. V letním festivalovém echu uvedeme pět filmů, které sbíraly ohlasy na festivalech v Cannes, Berlíně nebo Benátkách. Představíme také českou tvorbu a filmy ze sousedních zemí,“ uvádí mluvčí Zemánková.