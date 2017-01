Ředitel pěti nemocnic ‚má na krku‘ kauzy za miliardy, odstoupit nehodlá

Současně si za sebou táhne další trestní věc, v níž už více než rok probíhá soud. Podle odborníků na veřejnou správu by měl ředitel odstoupit, vedení kraje za ním však stojí.



Problémy se zákonem má Petr Fiala (ODS – nejde však o předsedy strany, pozn. aut.), který Krajskou zdravotní (KZ) řídí od února 2014. Loni v prosinci ho policie obvinila v kauze ROP Severozápad, kde skupina 24 politiků, manažerů a podnikatelů podle kriminalistů manipulovala s dotacemi za 14 miliard korun. Už více než rok a čtvrt pak běží soudní líčení, v němž Fiala spolu s dalšími čtyřmi lidmi čelí obžalobě za údajně předražený nákup přístrojů právě pro KZ. V případu jde o škodu ve výši 120 milionů.

„Má to více aspektů, protože ve funkci ředitele takové firmy jde o nakládání s veřejnými penězi. Současně jde o kraj, jenž přejímá odpovědnost za to, jaké osoby instaluje do čela těch veřejných institucí,“ sdělil odborník na veřejnou správu Oldřich Kužílek, jemuž server Lidovky.cz případ popsal. Podle něj je na hraně, aby firmu hospodařící s penězi občanů řídil člověk obtěžkaný tak závažnými kauzami. „Je to velká otázka, zda by se nemělo zvážit jeho odstoupení po dobu, než se ty trestní věci vyjasní,“ uvažuje Kužílek.

Podle šéfa Transparency International by měl ředitel Krajské zdravotní odstoupit.

Ještě razantněji se k celé věci staví ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka, podle něj by měl Fiala funkci ředitele KZ rovnou složit. „Považuji za to důvod k tomu, aby ve funkci nebyl, protože to ohrožuje reputaci společnosti. Je to veřejné zdravotnictví, kde dodavatelé, pacienti a všichni zainteresovaní lidé vnímají tohle citlivě,“ míní. Šéf Transparency připomíná, že ve vedoucích funkcích firem spravující veřejné finance se počítá především důvěryhodnost, o níž Fiala kvůli svým kauzám prakticky přišel.

Firma je řízena dobře, brání ředitele hejtman

Řediteli KZ v případu údajně předražených přístrojů „visí na krku“ obžaloba z porušování povinnosti při správě cizího majetku a pletichy při veřejné soutěži, v aktuální kauze ROP Severozápad ho policie zase stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie či účasti na organizované zločinecké skupině. Fiala působil jako hodnotitel žádostí o dotace, v této roli měl přispět k manipulaci celého systému rozdělování evropských peněz.

Kdo je Petr Fiala Petr Fiala (ODS) je zkušený severočeský politik. V letech 2004 až 2016 zasedal v krajském zastupitelstvu, od ledna 2013 do ledna 2014 byl předsedou severočeské ODS.

Současně je jedním z ideových otců firmy Krajská zdravotní, která od 1. září 2007 zastřešuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji. Fiala nejprve zasedal v představenstvu společnosti, poté byl jejím ekonomický náměstkem a od února 2014 ji řídí.

Fiala navíc v letech 2009 až 2010 působil jako hodnotitel žádostí o dotace z ROP Severozápad.

Představenstvo KZ dává od kauzy Fialy ruce pryč, k potížím ředitele KZ se zdrženlivě staví i vedení krajské samosprávy. „Představenstvo se po projednání vyšetřování generálního ředitele nebude k této kauze vyjadřovat a to až do případných, v budoucnu nově zjištěných a podložených skutečností,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí KZ Jiří Vondra. Sám Fiala se serveru Lidovky.cz odmítl vyjádřit, odkázal pouze na stanovisko představenstva.

Podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka je klíčové, že KZ pod Fialovým vedením funguje. Trestní kauzy jejího šéfa na její chod prý nemají vliv. „Krajská zdravotní je ze loňský rok je v plusových číslech, takže po téhle stránce je řízená dobře,“ uvedl pro server Lidovky.cz hejtman Bubeníček. Lide údajně navíc neřeší, jestli řediteli firmy hrozí kriminál. Stěžejní je kvalita poskytované péče. „Já jsem za celou dobu neslyšel, že by to někomu vadilo,“ podotkl hejtman. Kraj hodlá se svými kroky počkat na rozhodnutí soudu.

Fialu by měl kraj odvolat, míní lídr opozice

Jenže do té doby se nechce čekat některým krajským zastupitelům. Politici v čele s opozičním hnutí ANO (v regionu vládne koalice KSČM, ČSSD a SPD/SPO) po vedení kraje požadují, aby ověřilo stav kauzy ROP Severozápad a přijalo opatření. Přeloženo znamená, že by měli vážně zvážit Fialovo odvolání.

„Pokud se informace z tisku potvrdí, tak z mého pohledu není možné, aby lidé obvinění v souvislosti s nehospodárným nakládáním s veřejnými prostředky byli odpovědní za organizace zřizované krajem,“ sdělil serveru Lidovky.cz volební lídr ANO v regionu Petr Urbánek.

Zastupitelé chtějí slyšet stanovisko hejtmana ke kauze ROP Severozápad a Fialově roli v ní na svém únorovém zasedání. Je ale prakticky jisté, že koalice ředitele KZ ve funkci podrží. Podle opozice tím však vyšle špatný signál veřejnosti. „Pokud se kraj chce distancovat od této kauzy a ukázat, že do budoucna hodlá rozhodovat transparentně, efektivně a hospodárně, tak by měl lidi, kteří jsou spojeni s takovými kauzami z jejich funkcí odvolat,“ míní Urbánek.