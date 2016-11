Fico označil novináře za prostitutky. Kritizovali zakázku na logo předsednictví

Hlávková popsala výrazné zvýšení původně plánovaného rozpočtu na kulturní akce u příležitosti představení loga slovenského předsednictví a koncertu pro veřejnost. Zakázky byly zadávány bez veřejných soutěží, což umožnila změna zákona za předchozí Ficovy vlády. Hlávkové se zastal i další bývalý pracovník ministerstva.



„To, co se děje poslední dva nebo tři dny není náhoda. Je to cílený útok proti úspěšnému slovenskému předsednictví, je to cílený útok proti ministrovi zahraničních věcí. (...) Vy neinformujete, vy bojujete s touto vládou. Někteří z vás jsou špinavé protislovenské prostitutky,“ řekl Fico na adresu novinářů a následně společnou tiskovou konferenci s Lajčákem opustil.

Také Lajčák řekl, že aféra je „útokem na úspěch“. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se nebrání kontrole využití peněz na akce u příležitosti slovenského předsednictví.

Ministerstvo zahraničí již v uplynulých dnech nařčení z protiprávního postupu při zmiňovaných zakázkách odmítlo. Úřad sdělil, že oba bývalí pracovníci ministerstva s ohledem na své pracovní zařazení nemohli mít komplexní informace.

Kauzu slovenská média přirovnala k české aféře Promopro, která souvisela se zakázkou na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU. Hodnota zmiňovaných slovenských zakázek byla mnohem nižší než v případě Promopro.

Slovenský premiér Fico má dlouhodobě napjaté vztahy s některými médii. V minulosti odmítl odpovědět na dotazy novinářů listu Sme, v posledním období zase kritizoval veřejnoprávní televizi RTVS. Předchozí Ficova jednobarevná vláda se loni rozhodla neodpovídat na otázky redaktorů listu Denník N, který založili bývalí novináři Sme. V roce 2008 Fico za své první vlády označil novináře několika deníků za idioty a řekl, že „hulvátským, idiotským způsobem“ útočí na vládu.