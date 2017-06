Rotující káča je jen chvilkový humbuk. Nemoci neřeší, říká psycholog

Lidovky.cz: Jak byste jako psycholog vysvětlil v čem konkrétně fidget spinner, počeštělým názvem „rotující káča“, konkrétně pomáhá, ať už s hyperaktivitou nebo proti stresu?

Já si nemyslím, že moc pomáhá. Myslím si, že to je taková príma hračka. Je to do ruky, je to malý, může se to točit, ale představu toho, že to nějakým způsobem hodně pomáhá, příliš nepodporuju. Respektive, pomáhá to úplně stejně, jako když si hrajete s tužkou, svorkou nebo s klíči. Osobně za tím nevidím nic výrazně přínosného.

Lidovky.cz: Vidíte v tom tedy takový přechodný trend, řekneme. Je to tak?

Já jsem o tom skálopevně přesvědčený. Člověk se samozřejmě vždycky může mýlit, ale nevidím v tom žádný velký potenciál. Potenciál možná nějaký měl, dokud to neměly všechny děti, ale pokud chodíte okolo krámů, tak to prodávají. Takže pokud to někdo chce, už si to může koupit.

Lidovky.cz: Po jaké době takový trend vyprchá a nahradí ho jiný?

Můj odhad je, že po prázdninách se už tím nikdo nebude zabývat. Nevím ale, jestli hned přijde nějaký nový a tak silný trend. Prodejci jistě budou chtít doprodat své zásoby, takže možná to zlevní a ještě děti, které to neměly předtím, tak je možné, že jim to i po prázdninách ještě vydrží. Ale podle mého soudu to zhruba po prázdninách zanikne.

Psycholog Václav Mertin PhDr. Václav Mertin je psycholog působící na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. Jeho specializace směřuje k dětské psychologii. Na fakultě působí jako profesor mimo jiné psychologie pro učitele, psychologických aspektů specifických poruch učení a chování. Doposud vydal na desítku vědeckých publikací.

Lidovky.cz: Hračka je ve skutečnosti již 30 let stará. Ve svých začátcích měla pomáhat dětem s ADHD (pozn. red. neurovývojová porucha, kdy je dítě hyperaktivní s poruchou pozornosti). Nejedná se ale jen o rychlé a krátkodobé řešení problému?

Myslím, že by to byla úplná blbost. Někdo chce, abych se na něco soustředil, ale pokud mám být v klidu, tak to úplně nejde. A ve chvíli, kdy já si s něčím hraju, můžu si například kreslit, hrát si s prstýnkem, tak kus mechanické energie, byť se nezdá, že je velká, odvádím energii. Tohle je podobné. Nenamítal bych nad něčím, co takhle může pomáhat. Ale přece jenom to vydává zvuk. Druhá věc je, že když si hrajete s prstýnkem, nikdo si nemusí všimnou, že tomu tak je. Představa, že to strčíte pod lavici a tam byste si s tím točili a nevyžadovalo to oční kontakt, popřípadě aktivitu obou rukou, tak by to fungovalo a splňovalo by to stejný účel. Ale když to vytáhnete nad lavici, tak s tím nesouhlasím. I já bych se koukal na to, jak dlouho se vám to točí.

Lidovky.cz: Měla by se tedy tato hračka používat i ve školách? Nemůže se sama stát časem rovněž „návykovou“?

Při skupinovém vzdělávání nemá podle mého názoru točítko co dělat. Přece jen vydává nějaký zvuk a současně vzbuzuje pozornost ostatních dětí, takže je může rušit. A s návykovostí je to tak, že všechno může být „návykové“. Můj kolega léta neustále cvakal propiskou, jiní si bez vážné potřeby sundávají a nandají brýle, hrají si s prstýnkem nebo kreslí bezesmyslné obrazce. Pouze pokud by se jednalo o letitý návyk, pak by mohlo možná nějakou chvíli dítě pociťovat problém a nevědělo by si rady, co s rukama.



Lidovky.cz: Domníváte se jako dětský psycholog, že může dětem s takovými problémy reálně pomoci? Neexistuje jiný a třeba ještě lepší způsob než fidget spinner neboli „rotující káča“?

Samozřejmě, tohle je takový šidítko. Je to na takovéto úrovni - děláte nějakou jednoduchou mechanickou činnost, ta nemá třeba ani vůbec žádný smysl. Jsou třeba i kuřáci, kteří si z nervozity točí cigaretou, hrají si se zapalovačem, to je podobné. V mých očích je to pořád stejný princip. Ale ve chvíli, kdy chcete začít seriózně pracovat s člověkem nebo dítětem, které je hyperaktivní, tak tohle nestačí. Tohle Vám postačí jenom na to, aby dítě upustilo od jiné aktivity, které jsou opravdu rozptylující. Točítko je tohoto druhu.

Cílená terapie to rozhodně není. Hyperaktivita není jenom o tom, že mi dáte něco a já se uklidním. Jde o soubor nejrůznějších projevů, u každého dítěte se projevují trochu jinak. Nemůže stačit jedna metoda, nikdo nepoužívá jednu pomůcku. Vždycky se musí hledat, co konkrétně by mohlo s tím jedním člověkem zafungovat. Když se tak nestane, musí se hledat něco jiného. Není to znevažující. Problémem je ale to, že to ruší samotného člověka i okolí. „Šidítko“ není nic špatného, ale nejedná se o cílenou terapii.

Lidovky.cz: Poslední otázkou odbočíme od tematiky dětské psychologie k té pro dospělé. „Rotující káču“ mají totiž i mnozí dospělí. Zmiňoval jste, že i kuřáci si s něčím hrají, může třeba i taková hračka pomoci některým z nich s návykem kouřit?

To si nemyslím. Kupují je ale i dospělí proto, že jsou nucení absolvovat řadu aktivit, tedy spíše pasivit, které je nebaví, nudí je, trvají dlouho. Takže ve chvíli, kdy si v klidu točím točítkem, jenž by mi pomohl tu situaci přežít, v tomto smyslu – tak proč vlastně ne?