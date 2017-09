Fíkový koláč s gorgonzolou. Překvapivé souznění chutí

Málokteré ovoce patří neoddělitelně k horkému létu jako právě fíky. Ať už ho otevírají svojí první úrodou v červnu anebo ho uzavírají šťavnatou úrodou v srpnu a září. Jednoduše, fíky jsou královským ovocem a nyní si je ještě můžete krásně užít a je o co stát. Tmavě nachové fíky s intenzivní vůní a chutí překvapivě souzní s gorgonzolou v koláči z křehkého těsta.

Objevení fíkovníku spadá daleko do historie

Fíky mají v historii velmi dlouhou tradici, poprvé byly kultivovány ve starověkém Egyptě, poté se rozšířily na Krétu a do celého antického Řecka. Řekové si fíků tolik vážili, že dokonce vydali zákon na ochranu vývozu těch nejkvalitnějších odrůd. Fíky ve starověkém Římě byly považovány za vpravdě posvátné ovoce; nakonec zmínka o nich je i v pověsti o založení Říma, kdy vlčice, která se starala o dvojčata Romula a Rema, odpočívala pod fíkovníkem. V této době bylo v Římě známo úctyhodných 29 odrůd fíkovníků.



Fíky: slastné ovoce i zásobárna zdraví prospěšných látek

Na fíkách si nejen pochutnáte, ale též dopřejete svému tělu ty nejlepší látky. Díky velkému obsahu draslíku pomáhají snižovat krevní tlak, svým obsahem zdravé dietní vlákniny překvapivě pomáhají ke snižování váhy a jsou dobrým prostředkem k prevenci postmenopausální rakoviny prsu. Dokonce se v některých oblastech konzumují i listy fíkovníků a to především z důvodu, že obsahují látky, které snižují insulin a pomáhají kardiovaskulárnímu systému. Lze jen dodat, že vychutnávat si fíky je především velmi příjemný požitek nehledě na účinky pro naše zdraví.

Jaké fíky koupit?

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz. Dagmar Heřtová

Nejznámější a běžně k dostání jsou dvě odrůdy fíků – světle zelenožlutá odrůda, dostupná třeba v Chorvatsku, anebo krásně sametově hebká, tmavě fialová odrůda, putující do obchodů především z Turecka. Na těch nejlepších fíkách si pochutnáte především tehdy, když jsou dokonale uzrálé, tedy když můžete mírně stisknout plnou, tmavě červenou dužinu se zlatými semínky. Takto dokonale uzrálé fíky až omamně voní (a hodnoty prospěšných látek v nich jsou na té nejvyšší možné úrovni), připraveny poskytnout kulinářský zážitek. Pokud fíky nejsou ještě správně zralé, stačí je na pár dní nechat dozrát na teplém slunném místě. Jinak ovšem nesnášejí chlad ledničky.

Chuťové kombinace jsou známé… na sladko i na slano

Na fíkách si nejvíce pochutnáte s pršutem, v salátu s rukolou, fenyklem a těmi nejlepšími lístky červené řepy či lístky toho nejkřehčejšího salátu. Výborné jsou s krémovými sýry s modrou plísní, tedy rokfórem nebo gorgonzolou, či s měkkým ovčím sýrem, fíky přímo jásají a vy také, protože si opravdu pochutnáte. Stačí přidat pár vlašských ořechů, chilli papričky, med, tymián a pepř a můžete začít s pravým fíkováním. Variací je nekonečně, na slano i na sladko. Fíky můžete zapékat, připravit je jako krambl či použít do koláčů a pájů.

V ideálním spojení s křehkým těstem bez cukru si vyzkoušejte tento neodolatelný fíkový koláč s gorgonzolou. Inspirace je tentokrát z Chorvatska. S fíky to opravdu umí.

Fíkový koláč s gorgonzolou

pro menší dortovou formu

Na křehké těsto:



340 g hladké mouky



165 g másla



2 žloutky vel. M



špetka soli



trochu studené vody



Na náplň:



16 zralých větších fíků, celkem asi 1 kg



250 g gorgonzoly (picante)



100 g pískového cukru



Nejdříve si připravíme křehké těsto. Na pracovní plochu prosejeme mouku, přidáme špetku soli a vidličkou zapracujeme máslo. Přidáme žloutky a trochu studené vody a krátce vše zpracujeme v bochánek. Zabalíme do fólie a asi 5 minut necháme v chladu odpočinout. Předehřejeme troubu na 180 °C.

Pod grilem se cukr na fíkách zkaramelizuje.

Máslem lehce vymažeme dortovou formu a vysypeme hladkou moukou. Těsto rozválíme na velikost asi o 5–6 cm větší, než je tvar formy, a opatrně do ní těsto přendáme. Lehce zatlačíme do okrajů dna formy a stejně vysoko vytlačíme k okraji formy. Těsto by mělo být až k okraji, zbytek odřízneme. Těsto propícháme vidličkou a zakryjeme papírem na pečení, lehce zatížíme fazolemi nebo keramickými kuličkami a dáme péct na 15 minut. Odstraníme kuličky i papír a dáme ještě asi na 10 - 15 minut dopéct podle tloušťky těsta, musí být již téměř hotové. Mezitím připravíme fíky, část, asi 400 g fíků, oloupeme a natrháme na kousky. Zbývající fíky odstopkujeme, rozkrojíme na čtvrtky a dáme si je stranou na finální vrstvu. Natrhané fíky přendáme na těsto a rovnoměrně je rozprostřeme na dno. Gorgonzolu vidličkou lehce rozetřeme v misce a přendáme na fíky. Konečná vrstva budou na čtvrtky nakrájené fíky, které rovnoměrně rozprostřeme po koláči a lehce je přimáčkneme. Zasypeme polovinou cukru a dáme opět do trouby zapéct na 15 minut. Nakonec ještě teplý dort posypeme zbytkem cukru a necháme pod grilem asi 10 minut zkaramelizovat. Můžeme použít i flambovací pistoli.