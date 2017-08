Film Po strništi bos měl předpremiéru ve Slavonicích. Je o odvaze, řekl Svěrák

SLAVONICE Předpremiéra filmu Jana Svěráka Po strništi bos zahájila ve středu čtvrtý ročník filmového a hudebního festivalu Slavonice Fest ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Snímek uvedli vedle režiséra i scenárista Zdeněk Svěrák a herci Jan Tříska a Tereza Voříšková. V kinech má film premiéru 17. srpna.

Lyrický film, který se točil 50 dní a má rozpočet asi 50 milionů korun, je zasazen do časů druhé světové války. Snímek dlouhý 111 minut čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž Jan a Zdeněk Svěrákovi vyprávějí o životě muže na pozadí dějin.



„Je to film o odvaze. Každá postava se musí s odvahou nějak popasovat a odehrává se to za války, což je doba, která na ně vytváří tlak, aby projevili svou odvahu. Ten náš chlapeček je typově naprosto neodvážný, hýčkaný maminkou, držen v bezpečí. A dostane se do prostředí venkova za války a chce se po něm, aby odvahu projevil. Myslím, že poselství filmu může být třeba to, že přestože my Češi se někdy považujeme za neodvážné, přestože máme lva ve znaku, tak když se i ten malý srabácký chlapeček odváží být odvážný, tak pak už můžeme všichni,“ řekl Jan Svěrák.

Hlavní role ztvárnili Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, dále hrají Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Petra Špalková, Hynek Čermáka či Zdeněk Svěrák, roli osmiletého Edy dostal Alois Grec. Film se odehrává za protektorátu, kdy rodina musela odjet z města na venkov a Eda odhalí rodinné tajemství.



„Naučil jsem se tam - a to vyjadřuje obrazně ten název - chodit po strništi bos. Opravdu jsem chodil bos, když to šlo,“ řekl Zdeněk Svěrák při vzpomínce na venkovské dětství. Ve filmu původně hrát neměl, dodatečně mu ale připsali postavu ředitele školy. „Dostal jsem paruku, abych vypadal mladší, i sokolský kroj, ve kterém jsem se tady po náměstí procházel (...) a asi tři lidé mi řekli, že mi to strašně sluší,“ řekl Zdeněk Svěrák.

Vzpomínky na protektorátní venkov má spjaté s tím, že se jako pražský seznámil se zvířaty: s holuby, králíky, prasaty, husami, nejvíc si oblíbil koně. „To, že malý člověk pozná, že lidé mají králíky, které hladíte, ale proto, aby byli zabiti, a zrovna tak je to s husami, byl pro mě šok,“ řekl Zdeněk Svěrák, který ocenil, jak ochotně je místní při natáčení přijali.

V malé Telči, jak se renesančnímu městu říká, a v jeho okolí se většina Svěrákovy novinky, jež volně předchází Obecné škole, natáčela. Režisér zde našel místo působící dobově - do pohraničních Slavonic mohl za komunismu málokdo. S Obecnou školou má podle režiséra film společný „tatínkův humor a melancholii, nostalgii, lyričnost,“ řekl Jan Svěrák.



Pro Jana Třísku byl největší zážitek dívat se na režiséra a na jeho něhu k malým dětem. „A dívat se na Terezku Voříškovou, na její nefalšovanou vášeň v líbání malých dětí,“ řekl Tříska.

Slavonice Fest nabízí do 6. srpna 65 filmů, 13 koncertů i program pro děti. Z hudebníků zahrají Michal Hrůza, Katarzia, Visací zámek, Thom Artway, Ivan Hlas či Svatopluk Karásek.