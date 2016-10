Film zdarma: Nový Hyperion. Podívejte se na dokument Karla Vachka o prvních svobodných volbách

Filmem navázal Karel Vachek po dvaceti letech na svůj snímek Spřízněni volbou, který zachycoval atmosféru politicky vzrušujícího období od 14. do 30. března 1968. Ve filmu Nový Hyperion zachytil období před prvními demokratickými volbami v roce 1990 – čas euforie, nejistot i bizarností, kdy se z chaosu rodil nový politický řád. Vachkův film je zároveň úvahou na téma utopie a jejích rozporů. Básník Ivan Jirous ve filmu říká: „Volnost, rovnost, bratrství. Nesmyslné heslo, protože lidé se nerodí rovní. Pánbu každýho stvořil jinak. Ale to neznamená, že by neměli mít rovná práva.“



S jemnou ironií staví Karel Vachek vedle sebe různorodé jevy a vytváří na plátně překvapivý společensko-politický kontext neuvěřitelného reje prvních svobodných voleb po pádu komunistického režimu.

