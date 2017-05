Filmař Moore chystá dokument o Trumpovi, prý bude výbušný

„Bez ohledu na to, co se odhalí, zůstává stát. Fakta, realita, myšlení jej nemohou porazit. Dokonce i když si uškodí sám, druhý den ráno vstane a pokračuje v činnosti a tweetování. To všechno skončí s tímto filmem,“ uvedl tvůrce v prohlášení.



Moore připravovaný dokument nazývá Fahrenheit 11/9, čímž odkazuje na 9. listopad, kdy byl Trump vyhlášen vítězem loňských prezidentských voleb. Zároveň jde o narážku na jeho starší snímek Fahrenheit 9/11, kterým kritizoval postup administrativy Gerge Bushe mladšího po teroristických útocích z 11. září.

Filmový a televizní režisér, scenárista, producent a spisovatel Moore patří k nejúspěšnějším i nejkontroverznějším světovým dokumentaristům. V roce 2005 ho časopis Time zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí na světě.

V roce 2002 natočil Moore dokument Bowling for Columbine, v němž hledal příčinu toho, proč v USA tolik lidí sejde ze světa střelnou zbraní. Za tento sarkastický i poučný snímek obdržel Oskara v kategorii dokumentární film. Za dokument Fahrenheit 9/11 z roku 2004 získal Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes.