Filmové premiéry: genderová pohádka pro mladé i Ben Affleck jako gangster

Pod rouškou noci

Joe Coughlin (Ben Affleck) je nelítostná hlava mafiánské rodiny, která se s konkurencí zrovna nemaže. Ačkoliv nebezpečnému muži jeho formátu hrozí smrt na každém rohu, Joe je do té doby ze života vytěžit maximum. Film se odehrává ve dvacátých letech minulého století, kdy Amerikou zahýbala prohibice a nezáměrně tak pomohla organizovanému zločinu k vzestupu. Ben Affleck byl i autorem scénáře filmu. Ten je natočen podle knižního bestselleru stejného názvu, jehož autorem je Dennis Lehane.

Kluci

Švédsko-finské drama Kluci bere nesnadné téma genderových rozdílů a dělá z něj dramatickou pohádku pro dospívající. Kim, Momo a Bella jsou kamarádky, které ve škole šikanují kluci. Dívky útěchu nalézají v zahradním skleníku, kde při pátrání naleznou semínka, která jim na omezený čas změní pohlaví. Zjišťují, že žít jako kluk je úplně jiné, než si myslely. Děvčata tak ve změněném těle prožívají silný příběh o sebeuvědomění, který jim obrátí život naruby.

Všechno nebo nic

Linda (Táňa Pauhofová) a Vanda (Klára Issová) jsou spolumajitelky malého knihkupectví. Vanda je živelná a bláznivá, Linda praktická a usedlá, ale obě touží po lásce. S nimi tam pracuje introvertní gay Edo (Luboš Kostelný), který také nemá na vztahy štěstí. Film vypráví o tom, jak se této povedené trojici zamotá život, když jim do něj vstoupí hned několik mužů. Celé to nakonec stejně skončí jinak, než všichni čekají... Po pohádce Řachanda se jedná o druhé režiserské dílo Marty Ferencové.

Odysea

1948, Jacques Custeau dobývá svět pod mořskou hladinou. Do potápění, své vášně, zasvěcuje i syny Philippa a Jeana-Michaela. Jak Philipp, tak jeho otec oceány milují. Otcovy touhy dobývat se ale střetnou s Philippovým záměrem chránit a rodiná idyla se pomalu rozpadá. Tragédie na sebe nenechá dlouho čekat. Film je z části biografie členů slavné oceánské rodiny, z části dramatický příběh a neposledně i dokument o krásách, které čekají v mořských hlubinách.

Proč zrovna on?

Starnoucí gentleman Ned (Brian Cranston) jede na Vánoce navštívit svou dceru Stephanii (Zoey Deutch) do Silicon Valley. Návštěva je o to důležitější, že Stephanie má nového přítele a Ned se nemůže dočkat, až se s ním seznámí. K jeho zděšení si ale jeho dcera našla Lairda (James Franco) - potetovaného, hrubého a excentrického milionáře. Poklidné trávení Vánoc s rodinou najednou nevypadá tak růžově. To ale Ned ještě neví, že tenhle výstředník si chce jeho dceru vzít...