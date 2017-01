Filmové premiéry: horor od režiséra Šestého smyslu i surfující tučňáci

xXx: Návrat Xandera Cage

Vin Diesel, ranař s charakteristickou pleší, se vrací v jedné ze svých nejslavnějších rolí. Xander měl dvanáct let od posledního dílu, aby mohl vyladit formu. To se mu bude hodit, protože padouši tentokrát ukradli zařízení, pomocím kterého umějí cíleně shazovat družice z oběžné dráhy. Cage musí sestavit tým podobných šílenců, jako je on sám. Nikdo z nich neřeší zákony a všichni dřív střílí, než se ptají (pokud vůbec). Zběsilá akční podívaná slibuje kvalitní odlehčenou adrenalinovou zábavu. Počet vystřelených kulek budete muset počítat kalkulačkou.

Šíleně šťastná

V psychiatrické klinice se sejdou dvě pacientky. Beatrice je chronická lhářka, která má pocit, že je známá a bohatá milionářka. Donatella je zamlklá introvertka s temným tajemstvím. Mezi oběma ženami vzniká přátelské pouto a rozhodnou se z léčebny uprchnout. Na útěku je čeká bláznivé dobrodružství o hledání štěstí a osvobození se od minulosti. Příběh o dvou šílených ženách ve světě normálních lidí. Nebo je to naopak?

Krkonoše

Dokumentární film Viktora Kuny a Martina Krále vás důkladně seznámí s takovou českou perlou, jakou jsou Krkonoše. Poznáte floru, faunu, morfologii, ale i historii nejvyššího českého pohoří. Kromě toho navštívíte nejznámější místa regionu, jakými jsou Obří a Labský důl, Sněžka či Mumlavský vodopád.

Rozpolcený

Kevin má problém - jeho hlavu obývá 23 různých osobností. Snaží se mu pomoct profesionální psycholožka, ale zdá se, že na tento případ je krátká. Tři studentky s ním chtějí udělat rozhovor, ale Kevin je ve vší pomatenosti uspí a zavře ve sklepě. Kevin žije v domě s dalšími lidmi, ale všichni jsou jen výplod jeho choré mysli. Toho se snaží k útěku využít jedna ze studentek. Stihne to ale do té doby, než se probudí Kevinova čtyřiadvacátá osobnost, která bude, podle náznaků, nejhorší ze všech? Rozpolcený je hereckým koncertem Jamese McAvoye pod taktovkou zkušeného režiséra M. Night Shyamalana (Šestý smysl, Znamení).

Tanečnice

Loïe Fullerová byla hvězdou evropských kabaretů. Publikum si podmaňovala ladnými pohyby a svým revolučním serpentinovým tancem. Film Tanečnice vypráví příběh americké farmářské dívky, která se protancovala až do Pařížské opery. Zdá se, že její hvězda září nejjasněji, když se jí do cesty připlete mladá a ambiciozní tanečnice Isadora Duncanová. Některé tance však mohou končit bolestivým pádem.

Poslední král

1206, Norsko. Dva nelítostní válečníci mají za úkol chránit malého chlapce. Háček ovšem je, že chlapec je malý dědic norského trůnu a jsou zde lidé, kteří by ho nejradši viděli pořádně hluboko pod zemí. Skjervald a Torstein musí udělat vše, co je v jejich silách, aby dědice uchránili před dánskými vrahy a nelítostnou přírodou. Středověk neskončil, středověk trvá.

Strnadovi

Časosběrný dokument z dílny Heleny Třeštíkové nám přibližuje 35 let z života rodiny Strnadových. Majitelé obchodu s nábytkem řeší běžné rodinné strasti, výchovu dětí s starosti s podnikáním. Tento celovečerní film navazuje na oblíbený cyklus Manželské etudy, ale doplňuje ho o nové údaje a překvapivé zvraty.

Divoké vlny 2

Tučňák Cody v prvním dílu vyměnil mrazy za pláž a zúčastnil se surfařského šampionátu. Získal vítězství i nové přátele. Teď se surfař Cody Maverick se svými kamarády vrací, aby si vyzkoušel sjíždět vlny na nejlepším surfařském místě na světě. Tam je zavede pětice zkušených surfařů, kteří byli inspirování ikonickými wrestlery, a Cody zjistí, že vlny mohou být ještě divočejší, než si vůbec myslel.

Královna Kristýna

Životopisné historické drama o slavné švédské královně, která se rozhodla vzepřít všem konvencím. Kontroverzní Kristýna byla sice skvělá panovnice, ale vládla s psychickou poruchou, naprostou otevřeností vůči všem formám umění a lesbickou orientací, která v té době byla tabu. Film zaznamenává její vnitřní rozpolcenost mezi státnickými povinnostmi a osobními touhami.

Pirko

Martina je dívka, která celý život vyrůstala v dětském domově. O realitě ví jen to, co jí ukázaly seriály v televizi. Když po dosažení dospělosti vstupuje do světa venku, tak má hlavu plnou ideálů. Potkává se se svou láskou Romanem, se kterým se seznámila v domově. Ten ji zatáhne do pouličního kolotoče drog a prostituce. Dokáže se Martina vzepřít, utéct a nalézt životní štěstí?