Filmové premiéry: hororová komedie o rasismu i nový Hřebejk

Uteč

Chris (Daniel Kaluuya) je až po uši zamilován do své přítelkyně Rose (Allison Williamsová). Ona se rozhodne posunout se ve vztahu dál a představit Chrise svým rodičům, kteří žijí v malém městečku uprostřed lesů. Nejdříve to vypadá, že jsou její rodiče jen nervózní a snaží se to maskovat za přílišnou vstřícnost k novému příteli jejich dcery. Skutečnost je ale docela jiná - Chris je totiž afroameričan a to se v tomto městečku příliš nenosí.



Personal Shopper



Mladá Maureen (Kristen Stewartová) pracuje jako osobní asistentka mediálně velmi obletované celebrity. Náplní její práce jsou hlavně nákupy oblečení a zdánlivě to vypadá, že Maureen žije zcela běžný život. Opak je ale pravdou - dívka bydlí v podivném domě a dost možná umí komunikovat s duchy. Jak tohle všechno zapadá dohromady se dozvíte v kině. Duchařské drama známého režiséra Oliviera Assayase získalo na festivalu v Cannes Cenu za režii.

Neznámá dívka



Jenny je mladá, ambiciozní a má zaměstnání svých snů - je úspěšnou zdravotní sestrou. Jednoho večera, těsně před jejím přestupem do prestižnější nemocnice, nezareaguje na dveřní zvonek. Ráno se ke své hrůze dozví, že dívka, která se ji snažila dozvonit, je mrtvá. Nejspíše dokonce brutálně zavražděná. Vše jde stranou, dokud Jenny, hnána výčitkami, nezjistí, kdo dotyčná byla.

Nocturama



Pár mladých lidí v Paříží začne rozehrávat umíněný plán. Všichni ze skupiny jsou zhnuseni společností a rozhodnou se spáchat teroristický útok a pak naleznout útočiště v zavřeném obchodním domu. Kontroverzní a provokativní snímek natočil režisér Bertrand Bonello.

Zahradnictví: Rodinný přítel

Zahradnictví je ambiciózní projekt Jana Hřebejka a jeho „dvorního“ scénáristy Petra Jarchovského. Půjde o trilogii, která obsáhne tři různé celky lidských osudů a to vše na pozadí nejdramatičtějších událostí minulého století. Rodinný přítel, první díl trilogie, se odehrává za druhé světové války. Ženy s dětmi se těší na návrat otců a manželů z vězení. Do té doby jim se vším pomáhá obětavý lékař Jiří. Rodinná mozaika očima žen je příběh zakázané lásky i komorní historický epos na filmové pásce.

The Circle

The Circle je společnost, která ve světě budoucnosti svými high-endovými technologickými udělátky vyřeší všechny světové problémy. Do této práce snů nastupuje Mae (Emma Watson).Podle zakladatele společnosti (Tom Hanks) je klíč ke světovému štěstí ten, že nikdo nebude mít žádné tajemství. Mae je tím vším okouzlená a rozhodne se zúčastnit vědeckého experimentu. Zdánlivě dokonalá společnost má je ale protkaná pavučinou lží a přetvářky. Z vysněné práce se tak pomalu stává noční můra a dívka je vtažena do kruhu, ze kterého nejspíš není úniku.