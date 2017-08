Filmové premiéry: Hurvínek řádí v muzeu a Channing Tatum na závodech

Poslední srpnový den míří do kin pět snímků. Dětského loutkového hrdinu v pubertě doplní cesta kolem světa na kole, cesta na samý počátek stvoření Země, tulipány za těžké peníze a zběsilá akční komedie od režiséra Dannyho parťáků.

Tulipánová horečka

Amsterdam v sedmnáctém století byl místem, kde se dalo získat i ztratit úplně vše. Město zachvátila takzvaná tulipánová horečka, kdy byla po cibulkách těchto květin taková poptávka, že jedna mohla stát jako desetinásobek měsíční mzdy. Bohatý obchodník Sandvoort (Christoph Waltz) žije dokonalý život. Těší ho jeho mladá novomanželka Sophia (Alicia Vikanderová) a jako dárek se rozhodne najmout malíře a její krásu zvěčnit. Co ovšem netuší je to, že se do sebe Sophie s malířem zamilují. Jejich láska je zapovězená a nebezpečná, takže nemají jinou možnost než z města uprchnout. Na to ale potřebují peníze, které by jim mohla poskytnout právě jedna cibulka tulipánu...



Cesta času

Režisér Terrence Malick (Tenká červená linie, Zapadákov) měl dlouho v hlavě vizionářský projekt - chtěl zachytit vznik a stručnou historii samotného vesmíru a lidské rasy. Na ambiciozní cestě času se podílela celá řada vědců a odborných pracovníků. O hlasový komentář se svým uhrančivým hlasem postarala oscarová herečka Cate Blanchettová.



Loganovi parťáci

Bratři Loganovi jsou příslušníky zatracované rodiny v americkém městečku na půl cesty od ničeho nikam. V místě, kde vrchol zábavy je pozorovat na louce krávy, napadne Jimmyho Logana (Channing Tatum) spásná myšlenka - co takhle ukrást částku pro vítěze nejznámějšího automobilového závodu v Americe? Dá dohromady nesourodou partičku a vyrazí za vysněnou částku 14 milionů dolarů.

Hurvínek a kouzelné muzeum



Hurvajz je zpět! Je sice trochu starší, ale pořád stejný neposeda. Spejbl získal práci jako hlídač v tajemném muzeu loutek a to by nebyl Hurvínek, aby něco nevyvedl. Loutky ožívají a z muzea se stává magické místo plné dobrodružství. I tak se ale nad budovou vznáší temný, zlý mrak. Snímek je také poslední rolí Heleny Štáchové jako Máničky.

VIDEO: Hurvínek a kouzelné muzeum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



Okhwan ́s Mission Impossible

Okhwan je na první pohled úplně normální Korejec. Pracuje jako právník a snaží se vést normální život. Jednoho dne si ale řekne, že by bylo skvělé objet zeměkouli na kole a upozornit tím na absurdní problém rozdělené Koreje. Čeká ho únos, extrémní hladovka, Pražský maraton bez jakékoliv přípravy a spoustu dalšího. Okhwan se jen tak nevzdává a divák se o tom může přesvědčit.