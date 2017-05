Filmové premiéry: legendární zubatá příšera i drama o sibiřském vyhnanství

Cuky Luky Film

Cuky (Peťa Polnišová) je blogerka a internetová celebrita. Tedy celebritou by alespoň chtěla být. Zato její nejlepší kamarádka Luky (Zuzana Šabová) právě takovou star totiž je a opaluje se na výsluní vlastní slávy. Luky ale chybí láska a pro její získání musí udělat téměř nemožné - učinit z Cuky královnu večírků. Jenže Cuky je tak trochu nemotora a kde je ona, tam trapasy nejsou daleko...

Vetřelec: Covenant

Je to černé a má to zoubky, co to je? Rozhodně ne ohořelý zip od bundy. Vetřelec se za několik desetiletí stal kultovním monstrem a živoucím odkazem H. R. Gigera. Jeho dílo na stříbrném plátně zvěčnil režisér Ridley Scott (Blade Runner, Gladiátor, Marťan). V nejnovějším díle se posádka lodi Covenant vydává kolonizovat vzdálenou planetu. Po přistání ovšem zjistí, že na tomto světě už někdo dříve žil. Na otázky, kam se lidé poděli, jim odpoví jejich nejtemnější noční můry. Boj o holý život začíná.

Příšerky pod hladinou

Chobotnička Deep, kreveta Alice a mořský ďas Evo jsou nerozluční kamarádi. Žijí pod mořskou hladinou na zemi, kterou celou pokrývá jen voda. Když jejich domovu hrozí zkáza, musí se partička vydat na záchranou hrdinskou cestu. Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu, rapující armáda krabů, zaplavená Broadway, jízda metrem, ďábelský tučňák a pravděpodobně nejhloupější delfín. Pod vodou je vše, jen ne nuda.

Sibiřský deník

Když Stalinova Rudá armáda vtrhne na území Lotyšska, mladá novinářka Melánie Vanagsová ještě neví, že ji čeká peklo. Tu, stejně jako další tisíce lidí, deportuje mašinerie Sovětského svazu na ledovou Sibiř. Melánie zde živořením stráví dlouhých šestnáct let. Naději ji dávají jen dopisy, které pravidelně píše svému manželovi. Dopisy, které nikdy nemůže poslat a tak nemají ani adresu. Svůj ortel ale přežila, snad aby mohla o těch hrůzách vyprávět celému světu. Snímek byl natočen na motivy stejnojmenné knihy vydané v roce 1990.