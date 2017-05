Filmové premiéry: nabušená verze nejstarší britské legendy i nový Kusturica

Poslední rodina

O tomto filmu se mluví jako o jednom z nejlepších režisérských debutů roku! Jan Matuszynský natočil životní příběh malíře Zdislawa Beksińského a jeho rodiny. Píše se rok 1977 a na nevábném socialistickém sídlišti žije malíř trpící depresemi a nočními můrami. Právě to mu ale umožňuje vytvářet fantaskní, surrealistické světy svých maleb. Beksińský do toho musí řešit problémy se svým synem Tomkem, který má potíže vést normální život. Beksińského rodina byla prý prokletá a strhující drama nenechá diváka vydechnout a udržuje ho v tísnivé atmosféře a náznacích černého humoru.

Klient

Emad a Rana jsou manželé. Oba se živí jako herci a právě teď mají na repertoáru slavnou hru Smrt obchodního cestujícího od Arthura Millera. Přestěhují se spolu do nového bytu, kde, doufají, naleznou štěstí. Netuší ovšem, že místo má dost děsivou minulost a kostlivce ve skříni, které tam zanechala bývalá majitelka. Emad a Rana se brzy dostanou do kolotoče, který začne zrychlovat. Jejich manželství rozhodně nebude to jediné, co bude podrobenou zkoušce...



Král Artuš: Legenda o meči

Kdo by neznal tento legendární příběh? Když si ho ale vzal do parády režisér Guy Ritchie (Podfu(c)k, Sbal prachy a vypadni), bylo jasné, že půjde o něco extra. Artušovi (Charlie Hunnam) jeho strýc Vortigern (Jude Law) sebere právo na trůn. Mladík je vykázán a uvržen do nelítostných ulice špinavých měst s prázdnýma rukama. Rád by se pomstil a vzal si, co je právem jeho, ale nemá na to prostředky. Pak ale vytáhne meč z kamene a situace se rázem obrátí. Ritchieho verze je akční jízda plná skvělých efektů a epických scén.



Pád

Dívka Luce to nemá v životě jednoduché - je obviněna ze žhářství a smrti člověka, ačkoliv se ničeho nedopustila. Následně je poslána do internátní školy pro mladistvé delikventy. Mezi spolužáky si těžko hledá kamarády, ale jeden z nich ji neobyčejně přitahuje. Je jím Daniel, záhadný krasavec, který se Luce snad až záměrně vyhýbá. Luce začíná mít podvědomý pocit, že Daniela už přece dávno zná. Možná dokonce tisíce let...



Na mléčné dráze

Další balkánský svéráz na stříbrném plátně. Tentokrát z okouzlující Monicou Bellucciová. Kosťa (Emir Kusturica) se živí tím, že na svém starém oslu vozí mléko. Problém je, že všude kolem zuří válka. Při jedné cestě potká uprostřed zóny nikoho krásnou dívku, která se tam skrývá před svým dotěrným nápadníkem. Pro Kosťu je to láska na první pohled. Kusturica dělá to, co umí nejlépe - natočil osobitou komedii, která ale zaujme i emoční hloubkou.

Lady Macbeth

Viktoriánská Anglie. Katherine se vdá za Alexandra. O svatební noci ale nedojde naplnění a Alexandr navíc musí na nějakou dobu odjet. Tchán zakáže Katherine chodit mimo pozemky jejich panství. I tak ale na jedné procházce dívka potkává okouzlujícího Sebastiana. Ačkoliv prve odolává, nakonec stejně propadne chtíči. S nabytou sebedůvěrou se z ní stává autoritativní paní domu, ale okolí začíná o jejích pletkách něco tušit. Do toho všeho se ještě vrátí Alexandr se svým novým levobočkem.