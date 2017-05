Filmové premiéry: nejslavnější komiksová superhrdinka i hořká dánská komedie

Zabijáci z maloměsta



Ib a Edward jsou řemeslníci a ne zrovna poctiví - jsou to spíše flákači a ochlastové. Se svým životem jsou ale spokojení. Tedy skoro - trápí je jejich manželství, kde je jejich ženy neustále peskují a nedají jim klidu. Rozvody by stály příliš mnoho peněz. Dostanou ale spásný nápad a protože na internetu se dá v dnešní pořídit úplně všechno, Ib s Edwardem si najmou ruského nájemného zabijáka na své ženy. Pořádně černá a nekorektní jízda může začít.

Tehdy spolu

Historické české drama vypráví o židovce Tereze, která před nacistickou hrozbou prchá z Plzně na venkov. Zde se snaží zapadnout, poznává místní folklór, stará se o zvířata a prožívá první lásky. Zdá se, že idylu nemůže nic narušit. Válka se ovšem přesouvá i na venkov a Tereza se bude muset ze všech sil snažit, aby ji nesemlela.





Wonder Woman



Ve filmu podle komiksové předlohy studia DC amazonská princezna Diana (Gal Gadot) projde těžkým bojovým výcvikem a stane se nenahraditelnou součástí svého kmene, který žije odděleně od okolního světa. Jednoho dne ale v oblasti havaruje válečný pilot a Amazonkám poví o strašlivém konfliktu, který se ve světě rozhořel. Diana se následně vydává do bitevní vřavy najít svůj úděl. Vybere si přezdívku Wonder Woman.

Z Paříže do Paříže

Maurice a Joseph jsou mladí kluci. Jednoho dne jim ale jejich máma musí přišít na kabátce žluté hvězdy. Paříž, kde oba žijí, začali okupovat nacisti. Situace ve městě se zhoršuje a chlapci musí prchnout do jižní, neokupované části Francie. Chlapci si berou jen minimum věcí a peněz, nedojde jim, jak bude cesta strastiplná a dlouhá. Z Paříže do Paříže je příběhem o odhodlanosti a síle klukovského přátelství, které nezníčí ani válka. Film byl natočen podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa, který vypráví napínavý a dojímavý příběh ze svého života bez veškeré sentimentality. Natáčení snímku probíhalo i v České republice - Praze a Žatci.